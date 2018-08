EfB-legende om Dreyer-salg: Det bliver et stort savn

Jens Jørn Bertelsen har spillet langt over 300 kampe i den blåstribede trøje og følger stadig klubben tæt. Han tror, at klubben kommer til at savne Anders Dreyer i nedrykningskampen.

Salg: Da Anders Dreyer tirsdag blev solgt til Premier League-klubben Brighton, var det på den ene side en stor saltvandsindsprøjtning til den slunkne klubkasse. På den anden side efterlader det dog også et stort hul i den trup, der skal forsøge at spille EfB sikkert over nedrykningsstregen. EfB-legenden Jens Jørn Bertelsen er da også bekymret for tabet af Anders Dreyer, selvom han glæder sig meget på Anders Dreyers vegne over chancen for at spille i udlandet. En chance, som han mener, er en fuldt fortjent belønning efter en flot periode i EfB. Han tror samtidig, at det er det rigtige tidspunkt for Anders Dreyer, som han selv har oplevet som meget moden af sin unge alder, og han vurderer, at Dreyer på sigt kan spille sig på holdet i England. - Det er drønærgerligt for EfB. Det bliver svært at undvære ham. Han har betydet meget for holdet, så det bliver et stort savn. Det bliver samtidig nok mindre underholdende, for han har bidraget til underholdningen og glæden ved at se EfB, siger Jens Jørn Bertelsen.

Det ved vi om salget Anders Dreyer har indgået en fireårig aftale med Brighton and Hove Albion.

Prisen vil EfB-direktør Brian Knudsen ikke oplyse. Han henviser til, at begge klubber har skrevet under på, at de ikke må udtale sig om kontraktforholdene.

Dette betyder også, at han heller ikke vil svare på, om der er en videresalgsklausul eller anden bonus, der kan komme EfB til gode i fremtiden.

Anders Dreyer selv fortæller, at han ikke ved, hvad han har kostet, mens hans agent Søren Barslund henviser til samme aftale som Brian Knudsen.

JydskeVestkysten har tidligere skrevet, at Brightons billigste handel i dette transfervindue har været sydafrikaneren Percy Tau, der blev købt for 27 millioner af en sydafrikansk klub.