EfB-landsholdsspillere klar mod OB

Joni Kauko fik fordelt spilletiden for Finland perfekt, Markus Halsti har slet ikke spillet, mens Adrian Petre fik scoret for Rumænien. Adnane Tighadouini ikke klar til de første 11 mod OB.

- De bruger alle tre onsdagen på at rejse og hvile, og så træner de med torsdag. Jeg regner bestemt med, at de alle tre er klar til at spille mod OB fredag, siger træner John Lammers.

Adrian Petre sad over i Rumæniens U21-kamp mod Portugal i sidste uge, men tirsdag spillede han fuld tid og scorede til 1-0 i 2-0-sejren over Bosnien.

Størst succes har Joni Kauko og Adrian Petre haft. Kauko spillede hele kampen for Finland i 1-0-sejren over Ungarn forleden, men måtte nøjes med et par minutter mod Estland tirsdag - den kamp blev også vundet 1-0. Kauko har således fået spilletiden fordelt perfekt over de to kampe og skulle være udhvilet og klar til fredag.

Flere byder sig til

Samtidig med, at han kan glæde sig over, at konkurrencen på holdet er blevet øget, må han også konstatere, at flere af de spillere, der nu byder sig til, endnu ikke er i spil til de første 11.

Det gælder Emmanuel Oti Essigba, der efter sin forstrækning mod AaB var på træningsbanen på fuld tid for første gang tirsdag.

Det gælder Rafael van der Vaart, der også trænede med for fuld kraft for første gang tirsdag efter sit indhop mod FC København for halvanden uge siden.

Og det gælder den marokkanske kantspiller Adnana Tighadouini, der trænede to gange tirsdag og viste fine ting på træningsbanen onsdag.

Derudover var den tidligere anfører Nikolaj Hagelskjær også på træningsbanen onsdag, han gik dog ind før tid. Det samme gjorde FCM-lejesvenden Kristian Riis. Ingen af de to er klar fredag.

- I flere kampe har jeg hverken haft forsvarsspillere eller kantspillere på bænken, det har jeg nu, og vi er ved at være derhenne, hvor jeg nærmer mig 16-18 spillere, der kan spille fra start. Konkurrencen om pladserne bliver større og større, siger John Lammers, der dog fortsat må kigge langt efter et comeback til backen Daniel Anyembe. Han trænede ikke onsdag og forventes at være ude i mindst et par uger endnu.