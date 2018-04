EfB kan sætte Vejle af

EfB-træner opfordrer sine spillere til at glæde sig til mange mennesker på stadion til kampen tirsdag. Begge hold har en nøglespiller i karantæne, men holdene løser nok udfordringen på to forskellige måder.

- Det er en stor kamp, og selv om intet bliver afgjort i den kamp, er det klart, at vi gør alt for at ryste dem af os i topstriden, siger EfB-træner John Lammers.

Det betyder, at EfB på de første otte kampe i foråret har hentet ni point og 10 mål på Vejle, har overhalet vejlenserne, ligger nummer et og i tirsdagens topkamp på Blue Water Arena vel endegyldigt kan sætte efterårets suverænt bedste hold af i kampen om den gyldne førsteplads.

For det første hentede holdet selv den ventede og nødvendige sejr i Brabrand med 3-0, for det andet var der godt nyt fra et andet stadion, mens spillerbussen trillede mod Esbjerg.

Fredag var på to måder en god dag for EfB.

Mange tilskuere er en fordel

Han får for første gang i sine unge karriere som træner i EfB muligheden for at træde ind på et Blue Water Arena med mange tilskuere. Forventningen er vel omkring de 6000.

- Og det skal man nyde, sådan havde jeg det også som spiller. Man spiller selvfølgelig fodbold for sig selv, men man spiller i allerhøjeste grad også fodbold for folket, så når der endelig kommer mange mennesker, skal vi ikke opleve det som et ekstra pres, vi skal opleve det som noget godt og en mulighed for at vise det, vi kan, siger John Lammers, der ikke frygter, at hans ret unge hold - mod Brabrand var gennemsnitsalderen lige over 21 år, men den vil være lidt højere tirsdag - vil vakle under forventningens pres.

- Det skal da ikke være en ulempe for os, at der kommer mange mennesker og ser kampen. Jeg håber virkelig, at de kommer på stadion for at hjælpe os, og gør de det, har vi en meget større chance for at vinde, gøre dem glade og komme tættere på den oprykning, vi alle sammen håber på, siger John Lammers.