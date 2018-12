EfB i vigtig sidste kamp i 2018: Kampen for den gode afslutning

EfB kan med en sejr over FC Nordsjælland både krone et flot efterår og sikre sig en plads i top-seks vinteren over. Men træner John Lammers har stor respekt for de unge nordsjællændere, der ikke kun skal kæmpes ned.

- En halvsæson defineres ikke af en enkelt kamp, men det er klart, at vil gøre os selv en tjeneste på alle måder ved at vinde den sidste kamp. Det vil gøre arbejdet lettere for os i foråret, og det vil frem for alt holde FC Nordsjælland på afstand, siger John Lammers.

Men træner John Lammers ser nu ikke kampen mod FC Nordsjælland som et samlende udtryk for hele efteråret, uanset hvordan det går.

Et stort efterår kan blive noget større og meget tæt på optimalt, hvis EfB søndag øger pointtallet fra 26 til 29. Det vil give en smule luft i en temmelig sammenpresset superliga, sikre en plads i top-seks vinteren over og lukke halvåret på en både forsonlig og fortrinlig måde efter fem kampe uden sejr på det seneste.

Lærerig 1-1-kamp

Kampen søndag middag indrammer efteråret på fineste vis, eftersom det hele jo også blev indledt mod FC Nordsjælland for næsten præcis fem måneder siden.

Den kamp definerede på flere måder, hvordan det er at spille mod netop den modstander. I første halvleg blev EfB kørt rundt i Farum Park og var meget heldig med kun at være bagud 1-0, efter pausen fik oprykkerne langt bedre fat, vandt flere dueller og fik også selv plads og tid til at spille poleret bold. Og altså også udlignet til 1-1.

- Vi er blevet langt bedre siden dengang, men det er de så også. Jeg synes ikke, man kan sige, at FC Nordsjælland bare er et spillende hold, som kan mases fysisk, det er alt for simpelt. De har også fysisk stærke spillere, men det er rigtigt, at de har en klart defineret spillestil, og den har vi forsøgt at forberede os på, fortæller John Lammers, der ikke på nogen måder lægger skjul på, at Kasper Hjulmands hold fra Farum spiller fodbold, der passer godt til den hollandske EfB-træners temperament og indstilling til spillet.

- De spiller fodbold, som jeg kan lide det, og skulle jeg være fan af et dansk hold, ville FC Nordsjælland være et godt bud. Men jeg synes nu også, at vi kan spille god fodbold, og det bliver der også mulighed for og plads til, hvis vi tør, siger EfB-træneren.