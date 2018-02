EfB i ny nulløsning mod stærke russere

EfB slap fint fra sin første træningskamp i Spanien. Tim Höltscher fik i glimt vist, at han kan blive en gevinst for holdet.

Hvis man er til den overtroiske side, kan man tolke EfB's 0-0-kamp mod CSKA Moskva lørdag eftermiddag efter forgodtbefindende.

Tager man nej-hatten på, kan man kigge et år tilbage til et lignende resultat mod en lignende modstander, og vi ved jo godt, hvad der siden ventede.

Men man kan også tage ja-hatten på og konstatere, at 0-0-resultatet mod CSKA Moskva sidste år jo var indledningen til et forår, der endte med, at EfB skiftede række. Og denne gang kan det ikke ende med med nedrykning...

Uanset om man lægger det ene eller det andet i resultatet, er det på sin plads at konstatere, at 0-0 mod et så godt russisk hold bestemt er værd at tage med som en god oplevelse. Russerne står lige midt mellem to Europa League-kampe mod Røde Stjerne fra Beograd og må formodes at være i turneringsform, og når de samtidig stiller med en næsten komplet A-formation fra start, var der grund til at være nervøs på EfB's vegne.

Den nervøsitet fik god næring i kampens indledende 20-25 minutter, da det på intet tidspunkt lykkedes EfB at etablere sig på modstanderens halvdel. Det gik ud på at forsvare med alt og alle, der var til rådighed, og det lykkedes faktisk ganske udmærket.

Jovist, russerne spillede sig igennem til fine muligheder - et par af dem endda meget, meget fine - men Jonas Jensen, der spillede hele kampen i målet på grund af sygdom hos Jeppe Højbjerg, havde faktisk ikke brug for at præstere overjordiske parader for at holde målet rent. Også fordi russerne ind imellem afsluttede skævt eller slet ikke, men bestemt også fordi EfB-defensiven gjorde sig umage med at forsvare.