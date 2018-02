EfB i Spanien: Den gode stemning er tilbage

EfB mod VentstpilsEfB spiller onsdag 15.00 mod det lettiske hold fra Ventspils - den formodede startopstilling ser således ud: Jeppe Højbjerg, Nikolaj Hagelskjær, Agus Garcia, Rodolph Austin, Jesper Lauridsen - Lasha Parunashvili, Jacob "Lungi" Sørensen, Mads Larsen - Anders Dreyer, Adrian Petre, Tim Hölscher. Rettelse I artiklen om Tim Hölscher skrev jeg, at den tidligere tyske U18-landsholdstræner og HSV-legende hedder Bernd Hrubesch. Han hedder naturligvis Horst Hrubesch. Jeg beklager - ikke mindst over for Herr Hrubesch, hvis han læser med.

Kontinuitet betyder alt

Men hvad så nu?

EfB står over for en mindst lige så vigtig forårssæson som for et år siden. Oprykning nu er mindst lige så vigtig, som det var at undgå nedrykning dengang.

Ingen kunne dengang vide, hvad nedrykning ville medføre. Ingen kan vel lige nu overskue, hvad det vil betyde for klubben ikke at rykke op.

Der er mere end nogen sinde brug for god stemning. God karma. Og tillid til hinanden.

Den gode nyhed er så, at det faktisk er sådan, det bliver oplevet i truppen lige nu. Målmand Jeppe Højbjerg beretter om den mest harmoniske EfB-trup, siden han kom tilbage fra et lejeophold i Fredericia for to år siden, og anfører Nikolaj Hagelskjær vil - uden i øvrigt at være interesseret i at trampe alt for meget rundt i det, der skete for et år siden - gerne sætte ord på, hvorfor der efter hans opfattelse er en anden og bedre stemning nu.

- Dengang var stemningen meget trykket, selvfølgelig også på grund af de dårlige resultater og presset for at undgå nedrykning, og så var der bare flere egoer på holdet dengang, end der i dag. I dag har vi langt flere holdspillere, og det får vi også brug for i foråret. Selvfølgelig er der nogen, man er mere sammen med end andre, det er der altid i sådan en gruppe, men der er ikke de kliker, der var for et år siden, mener Nikolaj Hagelskjær, der ser én god og åbenlys årsag til den forandring.

- Den vigtigste er nok, at vi for første gang i lang tid ikke har skiftet 10 spillere ud i et transfervindue. Vi vidste jo godt, at der ikke ville være råd til at hente de helt vilde forstærkninger, så det vigtigste var at holde sammen på stammen på holdet, og det har vi gjort. Det gør gruppen mere sammentømret, og det betyder faktisk også, at vi efter min mening er kommet styrket ud af transfervinduet. Fordi vi fungerer bedre som hold, både på og uden for banen, mener anføreren.