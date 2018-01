EfB henter ung midtbanespiller

Kontrakt: På den næstsidste dag af transfervinduet fik EfB fingrene i den 22-årige tyske midtbanespiller Tim Hölscher, der har skrevet kontrakt med den vestjyske klub frem til sommer. Herefter er der mulighed for at forlænge aftalen.

Den nytilkomne mand i truppen kommer ikke til at være bænkevarmer, fortæller EfB's sportsdirektør, Ted Van Leeuwen. For med en udlejet spiller, en solgt og Emmanuel Oti Essigba der risikerer at være på skadesbænken resten af sæsonen, bliver der brug for den unge spillers kræfter.

- Tim er en teknisk dygtig fodboldspiller, som kan dække alle pladser på midtbanen. Jeg har kendt ham, siden han var 15 år, og jeg har arbejdet med ham i halvandet år, da jeg var i Twente. Jeg er meget glad for, at det er lykkes for os at lokke ham hertil, siger Ted van Leeuwen i en pressemeddelelse.

Midtbanespilleren, der har spillet omkring 100 kampe i de to højest rangerede fodboldrækker i Holland, fik tidligere i januar ophævet sin kontrakt med den hollandske klub Go Ahead Eagles.

Tim Hölscher kommer til at spille i trøjenummer 10.