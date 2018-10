EfB har problemer i offensiven: Lammers tror på Tighadouini

- Vi solgte vores topscorer, Anders Dreyer, og ham har vi ikke fået erstattet, samtidig har vi brugt rigtig meget energi på at skabe en god, defensiv organisation. Den har jeg været meget tilfreds med, for den har været point værd, men det er klart, at det har kostet i den anden ende af banen, siger John Lammers.

Det siger sig selv, at det er alt for simpelt blot at pege på holdets to rigtige angribere, Yuri Yakovenko og Adrian Petre, som årsag til de offensive problemer. Det er begge spillere, der skal serviceres af medspillerne, og antallet af chancer fortæller meget godt, hvor svært de to har det, men John Lammers frikender dem nu alligevel ikke for ansvar.

- Jeg kigger på tre ting, når jeg skal vurdere dem. De skal arbejde for holdet, det gør de, de skal være stabile i deres præstationer, det mangler de, og så skal de være i boksen, når vi har indlæg, det synes jeg, at de er. 80 procent af alle mål bliver scoret i en radius af 11 meter fra målet, så vi skal være derinde, ikke kun med angriberne, men med mindst én midtbanespiller og en kantspiller. Vi har ikke spillere, der laver mål på egen hånd, vi skal skabe chancerne og målene som et hold, mener John Lammers, der dog har et håb om, at der på den individuelle front er bedring på vej i skikkelse af marokkaneren Adnane Tighadouini. Han overbeviste på ingen måde i søndags mod AGF, men han viste glimtvis fine takter i reserveholdskampen mod Lyngby tirsdag, og træneren ser et stort lys i ham.

- Jeg var tilfreds med hans disciplin mod AGF, men han manglede det fysiske overskud til at være kreativ. Han bygger hele tiden på, han er lige nu vel på 80 procent rent fysisk, men det bliver og bedre. Vi skal være tålmodige med ham, men han kommer, siger John Lammers.