EfB håber at kunne præsentere ny sportschef indenfor en måned

EfB har stået uden sportschef i halvanden måned, efter hollandske Ted van Leeuwen i juni opsagde sin stilling. Direktør Brian Knudsen håber på, at have fundet hans erstatning indenfor en måneds tid, men understreger, at det ikke står øverst på to do-listen.

Sportschef: Tidligere sportschef Ted van Leeuwens erstatning skulle meget gerne være på plads indenfor en måneds tid.

Det fortæller direktør i Esbjerg fB, Brian Knudsen, til OnsdagsSporten.

Det er begrænset, hvor meget han på nuværende tidspunkt kan løfte sløret for, men han fortæller, at klubben har flere i kikkerten.

- Vi har selvfølgelig selv været ude at kigge efter, hvad der er rundt omkring. Men der er også en del, der selv har kontaktet os og sagt, at de gerne ville byde sig til som sportschef, for det at blive sportschef i en superligaklub er højt ratet, siger Brian Knudsen til JydskeVestkysten.

Det er dog ikke lige en sportschef, der har stået øverst på direktørens dosmerseddel. Derfor vil der formentlig heller ikke komme noget på plads før den 31. august, hvor det danske transfervindue lukker.

- Da vi rykkede op, prioriterede vi at få trænerkabalen på plads, fordi vi mistede vi to trænere. Det klarede vi ved, at Johnny Mølby blev assistenttræner, og Lars Vind blev træner for vores A+hold. Næste punkt var, at vi skulle have spillerne på plads, og det arbejder vi på frem til, at vinduet lukker. Tredjeprioriteten var så sportschefen, og det var så der, jeg tillod mig at sige (til OnsdagsSporten red.), at det havde vi på plads indenfor en måned, forklarer Brian Knudsen.