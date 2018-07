EfB-georgier scorede drømmemål: Vi skal blive bedre til at afslutte angreb

Lasha Parunashvili scorede et drømmemål fra 25 meter i EfB's nederlag til FC Midtjylland. Han ser dog positive ting i spillet, selvom det blot er blevet til et point i de første tre kampe. Chancerne bliver skabt, men afslutningerne er ikke gode nok.

Flere gange var det helt igennem fantastiske skabeloner. Hvis det kan overføres til kampene, så kan der være gode muligheder for, at holdet snart henter første sæsonsejr.

Superliga: Onsdag var der stort fokus på opspillet i EfB's træning. Det var da også et problem i lørdagens 3-1-nederlag til FC Midtjylland, så det giver mening at bruge masser af tid på.

- Det er ikke så vigtigt for mig at score. Du kan også se min jubel, der var meget afdæmpet, fordi jeg havde lavet nogle fejl i halvlegen. Det er vigtigere for mig at erobre bolde, spille bolden sikkert rundt og lave nogle gode dybe afleveringer. Derfor var jeg ikke helt tilfreds med min kamp mod FCM, forklarer georgieren.

- Hvad skal jeg sige, det var et godt mål. Jeg havde ikke set keeperen gå ud eller noget som helst, det var bare, den eneste mulighed jeg havde, grinede målscoreren, der dog ikke selv synes, at kampen mod FCM var hans bedste i sæsonen.

Selv scorede georgieren et drømmemål mod FC Midtjylland. Efter et indlæg dumpede bolden ned for Parunashvili, der hamrede til bolden fra 25 meter og kunne følge bolden op i hjørnet.

Forskel i presset

Lasha Parunashvili kom til EfB for halvandet år siden. Dermed var han med i det forår, hvor EfB rykkede ud af superligaen. Det blev dog kun til fire kampe, hvoraf de to var meget korte indhop.

I sidste sæson fik han mere spilletid og blev fast mand på midten. Han kan også tydeligt mærke forskel på superligaen og 1. division.

- Superligaholdene er mere taktiske. Selv topholdene lader dig have bolden og spille den rundt, inden de går i et pres, når du er mest udsat. I 1. division var det bare 11 spillere, der løb mod bolden for at presse, forklarer Lasha Parunashvili, der dog ikke mener, at EfB bør lave de store ændringer i spillestilen.

- Nej, vi har vist, at vi godt kan klare det og lave chancerne. Vi skal være bedre til at forsvare som hold, så modstanderne ikke scorer så mange mål. Vi har lukket syv mål ind i tre kampe, det er for mange, siger Parunashvili.

EfB's næste mulighed for en sejr er på lørdag, hvor Randers FC gæster Blue Water Arena.