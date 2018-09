EfB forlænger med Parunashvili

Det lignede alt andet end en markant forstærkning af EfB's hold, da den tidligere sportsdirektør Ted van Leeuwen i februar sidste år hentede georgieren Lasha Parunashvili ind, fordi Jesper Jørgensen var blevet skadet.

Og den 25-årige georgier skulle da også bruge et meget langt tilløb, inden han bed sig fast på førsteholdet, men det gjorde han i foråret i 1. division, og siden tog han også springet op i superligaen og etablerede sig der.

Midtbanekrigeren har allerede vundet hjerterne hos de blå og hvide på Gl. Vardevejs tribuner, og Esbjerg-fansene får nu glæde af ham langt ud i fremtiden. EfB og Lasha Parunashvili har nemlig indgået en ny aftale, der holder spilleren på Blue Water Arena frem til sommeren 2022.

- Vi er meget begejstrede for at det er lykkedes at forlænge med Lasha. Han har været i en rigtig god udvikling siden han kom til klubben, og han er ikke bare en profil i EfB, men en profil i Superligaen på sin position. Derfor er vi naturligvis meget glade for kontraktforlængelsen, der sikrer os Lashas kvaliteter i knap fire år mere, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Lasha Parunahsvili har optrådt 40 gange for EfB og scoret tre mål.