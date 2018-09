EfB forfremmer scout til sportschef

Jimmi Nagel Jacobsen, der har ageret som chefscout hos EfB siden 2016, overtager rollen som konstitueret sportschef hos EfB til og med januar 2019. Tiden frem til januar skal bruges for begge parter til at vurdere, hvorvidt aftalen skal gøres permanent. Jimmi Nagel har været i branchen siden 2005, først som agent og senere som scout, hvor han de sidste to år har stået i spidsen for EfB's scouting.

EfB's administrerende direktør, Brian Knudsen, glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Jimmi, og ser det som en stor fordel, at han allerede kender EfB's strategier og værdisæt.

- Jeg er glad for, at Jimmi nu fortsætter i rollen som sportschef. Han har gjort et rigtig godt stykke arbejde her i EfB som scout, og har været en stor hjælp i det netop overståede transfervindue. Det er en fordel, at han kender klubben og fungerer godt med både spillere og staben her, såvel som han også er bekendt med EfB's strategier, siger Brian Knudsen.

Den nye konstituerende sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, ser frem til sit nye virke i EfB, som han mener, har en spændende fremtid i sigte.

- Det bliver rigtig spændende, for Esbjerg har gang i mange gode ting og er på vej i den rigtige retning. Det er en spændende trup med mange dygtige talenter på akademiet, ligesom det også er tilfældet på førsteholdet. Jeg har et godt samarbejde med både spillere og staben, og der er en god ånd i klubben, siger EfB's nye konstituerende sportschef.

43-årige Jimmi Nagel Jacobsen stammer fra det sydsjællandske, men rykker nu til Esbjerg forud for sin nye stilling.