EfB får testet truppens bredde

Træner John Lammers troede, at han kun havde 16 spillere til startformationen, men efter 11 kampe i foråret har han brugt 17. Og det endda selv om to af de formodede stamspillere slet ikke har prøvet at starte på banen. Vi fremhæver fire af dem, der har grebet den chance, de af forskellige grunde har fået.

- Er der noget, jeg vil rose mig selv for som træner, er det, at jeg er god til at holde øje med alle spillere i truppen. Alle skal føle sig som en del af det her, ellers præsterer de ikke, når vi har brug for dem, siger træner John Lammers.

Men måske er det slet ikke så slemt, for det, der har kendetegnet denne trods alt ret stabile halvsæson - otte sejre i 11 kampe gør EfB til forårets bedste hold i 1. division - er, at bredden har stået sin prøve.

- Jeg kan ikke sætte en finger på Mathias' indsats til træning, han er en af dem, der arbejder allerhårdest, og han er samtidig teknisk en meget dygtig spiller. Men han skal være klogere. Han skal være bedre taktisk, dygtigere til at placere sig, det er den væsentligste grund til, at han ikke har fået spilletid, forklarer John Lammers, der har vist tillid til andre spillere i truppen - vi kigger her på fire af dem, træneren har foretrukket.

Med Oti er forklaringen ret enkel - først for et par uger siden blev han klar efter operation og skadespause - det ser straks lidt mere underligt ud med Mathias Kristensen. Trods massive problemer med bemandingen blev han ikke tilgodeset med så meget som et minuts spilletid i den seneste kamp mod Fredericia, og det er noget af en nedtur for en af de spillere, der i forberedelsen lignede et oplagt valg til de første 11. Det er han ikke mere.

I skrivende stund har kun to markspillere fra den faste trup, Mathias Kristensen og Emmanuel Oti Essigba, til gode at starte på banen i foråret. Klaus Moesgaard er langtidsskadet og ikke medregne.

John Lammers: - Jeg vidste godt, at han har nogle kvaliteter, men jeg vil godt indrømme, at han har overrasket mig positivt. Han debuterede på det rette tidspunkt mod den rette modstander, og siden sin nervøse første halvleg mod Brabrand er han bare blevet bedre og bedre. Hans topniveau overrasker mig ikke, men det har overrasket mig positivt, at han laver så få fejl. Han har spillet overraskende stabilt.

Der var masser af skæve smil og skeptiske blikke i truppen, da den 19-årige gut fra Burkina Faso stødte til i vinterpausen, og der var helt sikkert også svedige håndflader hos mange på holdet, da John Lammers af nød bragte ham fra start mod Brabrand for et par uger siden. Men han har spillet så overbevisende, at det synes sandsynligt, at han får genvalg lørdag mod Roskilde.

John Lammers: - Han bør tjene som et eksempel for alle andre spillere, for han har virkelig været tålmodig. Han har ventet og ventet og ventet på, at vi fik brug for ham, og da vi gjorde, slog han til. Han spiller simpelt, han vinder nærkampe - det gjorde han ikke før - og han har en fantastisk mentalitet. Hvis han holder det niveau mod Roskilde, bliver han meget svær at sætte af, selv om Schetino er klar mod Viborg.

Han blev hentet ind som nødløsning, da Jesper Jørgensen gik i stykker i vinterpausen sidste år, men han har taget et meget, meget langt tilløb til fast spilletid. Og er der måske ikke endnu. Men på det seneste har han vikarieret så godt på den centrale midtbane, at han ikke længere blot kan betragtes som en reserve.

John Lammers: - Selvfølgelig tog det tid at vænne sig til en ny by, et nyt land, en ny klub - hør her, jeg er 54 år gammel og savner da også mine venner og min familie en gang imellem, han er 19, hvordan tror du, han har det? Men han har trænet godt, han har vist, at han ved, hvad der skal til for at slå til på dette niveau, og for mig er han lige nu vores førsteangriber. Og det vil han også være, selv om han spiller en dårlig kamp mod Roskilde. Han har brug for tillid, og det får han.

Uden sammenligning den spiller på holdet, der har mest selvtillid lige nu. Spillemæssigt er der fortsat masser af plads til forbedring, og han var på den front egentlig heller ikke ret god mod Fredericia, men han laver mål, han tror på, at han kan lave mål, og det er altafgørende for en angriber. Indkøringsfasen efter flytningen fra Rumænien er ikke forbi, men han er på vej.

Tim Hölscher

Måske nok en tilsnigelse at mene, at han har grebet chancen, for der har godt nok været store udfald i hans præstationer, og Mathias Kristensen kan vel med god grund undre sig over, at tyskeren bliver ved med at være med fra start. Men træneren tror på Hölscher og hans kvaliteter.

John Lammers: - Han skal vænne sig til at spille regelmæssigt, det har han ikke gjort i lang tid. Men han skal også presse sig selv hårdere, både til træning og i kamp, og det snakker vi med ham om. Han giver vores spil noget ro, og han har nogle visioner, vi godt kan bruge. Lige nu er der ikke arbejde nok i ham til, at han kan spille sin yndlingsposition som nummer 10, så vi bruger ham mest på kanten, hvor han har lidt bedre tid. Han ser ting, andre spillere ikke ser, og det får ham lidt ufortjent nogle gange til at se dårlig ud. Men vi tror på ham, han bliver god for os.