EfB får testen bredden mod Brabrand

Når EfB fredag aften skal forsøge at forsvare førstepladsen i 1. division i udekampen mod Brabrand, bliver det med et helt nyt og et ret uprøvet ansigt i startopstillingen.

Helt ny er Ben Aziz Zagre fra Burkina Faso, der endnu ikke har spillet ét minut på førsteholdet i denne sæson. Han vikarierer for karantæneramte Agus Garcia i midterforsvaret - i hvert fald hvis man skal dømme efter onsdagens træning.

Den viste også, at det bliver Lasha Parunashvili, der skal spille på den centrale midtbane for Andres Schetino, der ligeledes røg i karantæne efter det gule kort mod Thisted i søndags.

Træner John Lammers vil i sagens natur ikke bekræfte, hvordan han har tænkt sig at stille sit hold på fredag, men han bekræfter dog, at ovenstående er kvalificerede gæt:

- Jeg kunne godt flytte rundt på nogle spillere, men jeg har den indstilling, at man skal lave så lidt om som muligt, siger den hollandske træner, der tager til Brabrand med kæmpe respekt for modstanderen. Forståeligt nok, for godt nok har EfB i de to første kampe mod Brabrand i denne sæson vundet komfortabelt, 2-0 og 4-0, men efter jul har Brabrand med blandt andet 0-0 mod Viborg og 1-0 i Vejle vist, at det er et hold, man skal tage meget seriøst.

- De spiller stadig meget direkte, men i modsætning til i efteråret varierer de også nu. Det gør dem sværere at spille mod, mener John Lammers, der ikke giver meget for ideen om, at kampen på fredag ikke skal fungere som andet og mere end en walk over og en slags opvarmning til topbraget mod Vejle på hjemmebane på tirsdag.

- Jeg har snakket rigtig meget om Brabrand med mine spillere, men jeg har ikke nævnt Vejle med et ord, siger John Lammers.