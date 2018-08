ESBJERG: EfB havde allerede papir på Daniel Anyembe til sommeren 2020, men torsdag offentliggjorde superligaklubben, at aftalen med højrebacken er forlænget med yderligere to år til 2022.

- Vi er glade for at kunne forlænge med en så talentfuld spiller, som Anyembe. Han er Esbjerg-dreng og har en stor karriere foran sig, men det kræver selvfølgelig, at han fortsat udvikler sig. 'Bolt' kan nå rigtig langt, og vi tror på ham, hvilket er grunden til forlængelsen. Han har gjort det godt, og vi har store forventninger til ham, siger EfB-træner John Lammers i en pressemeddelelse.

Forlængelsen virker veltimet fra klubbens side. Anyembe har i denne sæson slået anfører Nikolaj Hagelskjær af holdet og leveret en række gode kampe, hvor han også offensivt har vist stort potentiale.

- Det er selvfølgeligt dejligt, at klubben tror på mig og kan se et potentiale i mig. Jeg synes, jeg har været i en god udvikling, men jeg føler stadig, at jeg har en masse at bevise og bygge videre på. Jeg er glad for den her mulighed, som klubben har givet mig, og jeg glæder mig til at repræsentere Esbjerg-trøjen de næste fire år, siger Anyembe.

Han kom til EfB fra IF92 for ni år siden. Den 20-årige forsvarer er blevet lidt af en lokal helt på tribunerne på Gl. Vardevej.

Næste gang, Anyembe kan trække kamptrøjen over hovedet, bliver på mandag, hvor EfB spiller sin syvende superligakamp i denne sæson. Det sker, når vestjyderne tager til Aalborg for at møde AaB.