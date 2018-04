EfB er hårdt presset på bemandingen

Dertil kommer så, at truppen siden i tirsdags har været ramt af sygdom. Fredag trænede hverken Jeppe Højbjerg eller Mark Brink, og Lasha Parunahsvili, der er udset til at fylde hullet efter Andres Schetino, som han gjorde så fint mod Brabrand, kunne kun fuldføre halvdelen af træningen, fordi han havde været sengeliggende.

Ikke kun på det sportslige område, hvor hele opryknings-projektet jo fik et gedigent hug over skinnebenet med 1-0-nederlaget til Vejle i tirsdags.

En rigtig god nyhed til træner John Lammers, der er ved at løbe tør for forsvarsspillere - meget tyder således på, at Jeppe Brinch mod Fredericia må indtage en lidt uvant position som højre back, fordi Nikolaj Hagelskjær skal vikariere i venstre side.

- Vi har ikke mange alternativer i forsvaret, så det vil virkelig være en god nyhed, hvis Brinch kan spille, siger en ligeledes sygdomsramt John Lammers, der til gengæld kan glæde sig over fint med muligheder i offensiven. Et - måske - kvalificeret - gæt herfra vil være, at tyske Tim Hölscher, der har set meget bleg ud i de seneste kampe, bliver afløst af Mathias Kristensen i venstre side af midtbanen, hvor Emmanuel Oti Essigba også kan være en mulighed.

Men de defensive udfordringer er en bekymring inden en kamp, hvor strukturen bliver vigtigere end nogen sinde. Det mener i hvert fald John Lammers.

- Vi spillede virkelig en dårlig kamp mod Fredericia på hjemmebane, da vi tabte 4-2, og det gjorde vi, fordi vi gav dem plads. Hvis de får det, spiller de godt, så det siger sig selv, at vi skal stå kompakt, siger John Lammers, der ikke har regnet på, hvor mange point hans hold skal have ud af de sidste fem kampe for at rykke op.

- Det er umuligt at sige, men jeg anser kampen i Fredericia for den sværeste, vi har tilbage - sammen med kampen i Viborg - og hvis vi kan vinde søndag, har vi en god chance for at rykke op, siger EfB-træneren.