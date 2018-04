EfB-cheftræner: Lige nu er resultatet vigtigere end god fodbold

- Det var svært at spille på banen. De spillede mange lange bolde. I pausen sagde jeg, at vi skulle presse højere op, have mere pres på bolden. I første halvleg ventede vi for meget, anden halvleg var bedre. Hvis man ikke gør det, kan de sparke bolden over forsvaret. Det havde vi problemer med.

REAKTIONER: Efter sejren på 3-0 over Brabrand, var EfB's cheftræner, John Lammers, godt tilfreds. Mest af alt med resultatet. For når toppen i 1. division er så tæt, som den er, og der er så få kampe tilbage, er sejre det eneste vigtige.

Vi lever og ånder for det her i fodbold

Venstrebacken Jesper Lauridsen scorede det sidste mål. Han var også tilfreds med sejren og ærgerlig over banen.

- Det var en svær bane. Den var meget tør. Vi kunne ikke spille så hurtigt, som vi gerne vil. Den er helt håbløs. Fordi den er så tør, er det svært at vurdere, når bolden hopper, siger Jesper Lauridsen.

EfB kom tidligt foran på et mål af tyske Tim Hölscher. Det var vigtigt at komme tidligt foran, fortæller Lauridsen.

- Vi får tidligt det 1-0 mål, vi skal have. Det er vigtigt mod et hold som Brabrand. Hvis de først kommer foran, får vi det svært. I anden halvleg er vi gode på omstillinger og får lukket kampen på den måde.

Holdet ligger på førstepladsen med seks kampe tilbage. John Lammers har tidligere kaldt det for seks finaler.

- Det er jo det, vi lever og ånder for her i fodbold. Jeg glæder mig. Lige nu tager vi én kamp ad gangen, og det har vi været gode til. Jeg tror, vi kan slå alle. Vi scorer i alle kampe stort set. Der er ikke mange kampe, vi ikke har scoret i. Og det er jo også en force, man kan gå ind til kampen med. Vi ved, at hvis vi holder nullet, er det sandsynligt, at vi får tre point, siger Jesper Lauridsen.

- Vi skal blive ved med at ligge på og gå ydmygt ind til alle kampe. Brabrand på udebane er lige så vigtig at vinde som Vejle på tirsdag. For hvis vi taber én, kan det hele være smidt, siger han.