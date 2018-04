EfB-cheftræner: Absolut intet er afgjort

- Det hele så måske ikke lige godt ud mod Vejle, men jeg kan ikke bebrejde spillerne noget. De arbejdede som små heste, og jeg synes, at vi havde fortjent at få udlignet til 1-1 til sidst.

Ramt på stoltheden

Der var over 5000 tilskuere til kampen, og derfor ærgrede det også anfører Nikolaj Hagelskjær, at han og holdkammeraterne ikke var i stand til at give fansene en sejr.

- Vi vil så gerne vinde og spille underholdende fodbold. Det formåede vi desværre ikke mod Vejle, og det rammer os da på stoltheden. De var godt forberedte på os, og de fik lukket af for vores kreative spillere, så deres præstation må man også bare anerkende, mente Hagelskjær.

Anders Dreyer, der ellers har det med at redde kastanjerne ud af ilden for EfB, fik heller ikke sat trumf på.

- Jeg havde ikke så meget plads, som jeg har haft i mange af de andre kampe. Der var to mand overfor mig det meste af tiden, og det gjorde det hele noget besværligt.

- Vi kunne have reddet et point i land i slutfasen - og det havde vi vel også gjort med lidt mere held i sprøjten. Nu må vi lige have fordøjet det her nederlag - og så skal vi til Fredericia og vinde på søndag, understregede Anders Dreyer.

Hos Vejle-anfører Nicolai Madsen var humøret naturligvis noget højere.

- Vi holder Esbjerg væk fra chancer i 80 minutter, så jeg synes helt klart, at vores sejr er i orden. Jeg havde forventet, at de kom med mere, men vi spillede også en god kamp. Det skal vi så bare til at gøre hver gang, hvis vi skal rykke op, mente Nicolai Madsen.