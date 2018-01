EfB-boss overvejer Budu-afløser

FARVEL: Det var nok de færreste, der kendte Budu Zivzivadze, da EfB's sportsdirektør, Ted van Leeuwen, hentede den georgiske angriber til Esbjerg for et år siden.

Det vil nok også være de færreste, der vil huske ham i fremtiden, for Zivzivadze har ikke just braget igennem på vestkysten. Han kom ellers til Esbjerg med et imponerende målgennemsnit i den georgiske klub FC Samtredia, men på et år i EfB blev det kun til det ene mål, han scorede, da vestjyderne rykkede ud af superligaen med et nederlag i Horsens.

Derfor var det heller ikke en overraskelse, da det tirsdag kom frem, at EfB har udlejet Zivzivadze til Dinamo Tbilisi i resten af 2018.

- Han har ikke spillet så meget, som vi alle havde håbet på. Der har været andre, der stod foran ham og udviklede sig godt, siger Ted van Leeuwen, der har sendt angriberen af sted på en lejekontrakt med visse optioner.

- Der er en option, så Dinamo kan købe ham om et år, men vi kan også sælge ham til en anden klub til sommer, hvis vi ønsker det. En tredje mulighed er, at han vender her tilbage den 1. januar 2019, siger Leeuwen om Zivzivadze, der har kontrakt med EfB frem til sommeren 2019.