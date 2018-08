EfB arbejder på højtryk på at hente forstærkninger

- Han skal erstattes med nye spillere. Vi har allerede arbejdet hårdt på et par muligheder, og det kan gå hurtigt, men det kan også vare lidt. Vi er ved at afprøve nogle forskellige muligheder, siger John Lammers.

Stolt over salget

Til mandagens kamp mod SønderjyskE må Lammers dog klare sig med de spillere, som han har til rådighed nu, og det bekymrer ham ikke.

- Vi har flere muligheder til at erstatte Dreyer, som jeg dog ikke vil fortælle. Men jeg er stolt over, at vi har solgt Anders Dreyer for så mange penge, og det giver nu chancen til andre spillere, som helt sikkert vil steppe op, fortæller han.

En af dem kunne være 21-årige Mathias Kristensen, der scorede i weekendens kamp mod Randers FC, og også til træning fredag i det afsluttende spil 11 mod 11 viste rigtig gode takter med et mål og to gode assists.

- Jeg har sagt til spillerne i omklædningsrummet, at det her er en chance for hver af dem, og at det viser, at man kan blive bedre hos os og udvikle sig, som Anders Dreyer har gjort, siger John Lammers.