EfB-anfører: Stop snakken om seks finaler

Markus Halsti advarer mod at gøre de første seks kampe i foråret til seks finaler. Han roser holdets unge spillere for at være gode til at fokusere og præstere.

Hvis der er nogen som helst sandhed i teorien om, at en dårlig generalprøve giver en god premiere, er der god grund til at forvente et brag af en præstation, når EfB fredag aften tager hul på forårssæsonen med en udekamp mod AGF.

Snak giver øget pres

Men selv om A-kæden altså leverede en ufokuseret og sløset indsats i den sidste træningsøvelse på stor bane inden premieren, forsikrede anfører Markus Halsti om, at fornemmelsen inden kampen mod AGF er god.

- Jeg ved godt, man ikke kan bruge det til ret meget, fordi det kun er resultaterne i turneringen, der tæller, men jeg synes, at vi generelt har trænet godt, og så har vi jo en næsten skadefri trup. Det er vigtigt, sagde Markus Halsti, mens nytilkomne Carlo Holse stod og høvlede på mål som lidt ekstra selvtræning efter, at de andre var gået ind.

Markus Halsti har med sine 34 år prøvet at stå i denne situation et utal af gange. Trippende for at komme i gang og reelt usikker på, hvor holdet står, mens omverdenen og pressen gisner og spekulerer på livet løs om, hvad der venter. Det hører med til fodboldens verden, og det er på alle måder ekstremt spændende, om EfB kan sikre sig en plads i top-seks, men Markus Halsti mener nu stadig, at man internt fra klubbens side skal være varsom med at hype de første seks kampe i foråret - de sidste seks i grundspillet - alt for voldsomt.

- Jeg bryder mig ikke ret meget om at kalde de kampe for seks finaler, fordi det lægger et ekstra pres på vores hold. Vi skal stadig huske på, at vi har mange unge spillere, og de kan ikke bruge det ekstra pres til noget som helst. De skal bare gøre, som de gjorde i efteråret, da de var imponerende gode til at tage kampene en ad gangen, sagde Markus Halsti, der gør sit til at snakke spændingen ned over for sine unge holdkammerater.

- Jeg er virkelig imponeret over, hvordan de tog ansvar i efteråret, og det skal de blive ved med. De skal ikke være for spændte, for det dem, der skal tilføre holdet noget X-faktor, og det kan de ikke, hvis de spekulerer for meget, mente Markus Halsti.