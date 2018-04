EfB åbner for fremmede penge

Uden så meget som et eneste kritisk spørgsmål godkendte EfB's generalforsamling onsdag aften klubbens plan om at åbne op for en udvidelse af aktiekapitalen på op til 100 millioner kroner.

De penge kan komme flere steder fra, men det åbenlyse bud må være, at de skal komme fra andre steder end Esbjerg, og en enkelt mødedeltager spurgte da også om muligheden for udenlandske investorer i EfB - i stil med det setup, de arbejder med i FC Midtjylland.

- Det kunne være en mulighed, men vi vil være meget omhyggelige med at kigge eventuelle investorer godt efter. Der skal ikke bare komme en russer her og bringe hele sin landsby ind i EfB, der skal være mening med det, og han skal have den rette motivation, forklarede bestyrelsesformand Kristoffer J. Kristensen, der efter afslutningen på en helt igennem udramatiske generalforsamling uddybede tankerne bag forslaget om aktieudvidelse.

- Det er ikke sådan, at vi går målrettet ud og søger efter investorer, men der er så meget røre i markedet, at når vi sender denne melding ud, så bliver det da registreret rundt omkring. Og allerhelst så vi da, at der var lokale investorer, der ville løfte den opgave.

- Du siger, at en investor skal have den rette motivation, men virkeligheden er vel, at hvis I lukker en pengemand ind i klubben, bliver han ejer, enerådig og kan gøre, som det passer ham.

- Det er korrekt, og det er derfor, vi skal være meget omhyggelig, hvem vi lukker ind i ejerkredsen. Vi skal undersøge vedkommendes baggrund godt, og vi skal være sikre på, at han vil EfB det godt. Det er jeg faktisk ret tryg ved, at vi godt kan.

- Er der en bagkant på denne plan - altså skal han komme i løbet af et eller to år for at holde klubben i live?

- Nej, vi arbejder med en stram plan om bæredygtighed i økonomien, og regnskabet skal i købet af et år eller to gå i nul. Den nye kapital skal bruges til at polstre klubben til fremtiden, men det kan jo også være, at vi med en oprykning eller salg af spillere kan skaffe kapital, så det slet ikke bliver nødvendigt med en investor udefra.