Dreyer og EfB kan score kassen

Mens det sportsligt set vil være en kæmpe bet for EfB at sige farvel til Anders Dreyer, venter der efter al sandsynlighed både klub og spiller mange rare kontanter, hvis handlen som forventet går igennem i løbet af i dag.

Brighton and Hove Albion, som klubben rettelig hedder, rykkede op i Premier League i 2017 og blev i den forgangne sæson nummer 15, og selv om klubben bestemt ikke hører til i den dyre ende af engelsk fodbold, er lønningerne stadig noget, man kun kan drømme om i dansk fodbold.

Flere engelske hjemmesider giver nogenlunde enslydende bud på lønningerne i Brighton, og de spænder fra 45.000 til 10.000 om ugen - altså fra 376.000 kroner til 83.000 kroner. Gennemsnittet ligger på omtrent 30.000 pund, og hvis Anders Dreyer bare kommer i nærheden af det, vil han ramme en årsløn på over 10 millioner kroner - selv om hans løn i EfB ikke er et offentligt anliggende, er det nok ikke helt ved siden af at gætte, at den ikke er i nærheden af 10 millioner.

Også for EfB kan der vanke en god skilling. Godt nok er Brighton ikke blandt de klubber, der spenderer flest penge på indkøb, men den gav immervæk 100 millioner kroner for hollænderen Davy Pröpper for et år siden og har ifølge hjemmesiden transfermarkt.de, der normalt er godt orienteret, i dette transfervindue givet 159 millioner kroner for iraneren Alireza Jahanbakhsh fra den hollandske klub AZ Alkmaar og 141 millioner for Yves Bissouma fra Mali, der kom fra Lille i Frankrig.

Brightons billigste handel i dette transfervindue har været sydafrikaneren Percy Tau, der blev købt for 27 millioner af en sydafrikansk klub.

EfB's største handel hidtil var ifølge avisens oplysninger Martin Braithwaite til Toulouse i sommeren 2013 - den handel indbragte klubben omkring 11 millioner kroner.