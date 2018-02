Det var lettere end forventet for EfB

EfB havde ikke de store problemer med at slå en ivrig, løbestærk, men taktisk blind og ufarlig modstander. To af klubbens unge spillere viste sig frem på den centrale del af midtbanen.

I hvert fald for de ind imellem rundt mellem hinanden uden nogen form for struktur - det udnyttede EfB klogt et par gange før pausen.

Man kunne få den tanke, at de lige som EfB var fløjet til Spanien med Ryanair og simpelt hen havde ladet taktiktavlen blive derhjemme, fordi de ikke ville betale for den ekstra bagage.

Ventspils stillede med et hold, hvor halvdelen af spillerne havde en hudfarve, der indikerede, at de næppe er vokset op i Baltikum - med mindre klimaforandringerne er gået helt amok på de kanter - og der var også et afrikansk anstrøg over letternes spillestil.

Letterne kom ellers blæsende fra start og lignede faktisk en ganske ubehagelig modstander, men det viste sig dog at være det, tyskerne vist kalder for "Strohfeuer" - mere bulder og brag end egentligt indhold.

2-0 over det lettiske tophold fra Ventspils var i hvert fald mere end rimeligt efter antallet af målchancer. Den vestjyske sejr burde måske i virkeligheden have været større.

Først stod Rodolph Austin nærmest beskæmmende fri midt i feltet, så han uden problemer kunne heade et hjørnespark fra Anders Dreyer i kassen. Okay, den ramte en modstander på vejen, men du alt forbarmende, hvor var han fri.

Hölscher på godt og ondt

En fin markering af tyskeren, der fik fuld spilletid og viste eksempler på både det, han kan, og det, han ikke kan.

Med sin fine teknik og sit eminente blik for spillet giver han EfB's offensive spil en dimension, det ikke har haft før - det var positivt.

Det var det så til gengæld ikke, at tyskeren spillede med alt for stor fejlprocent, for ofte rodede sig ud i noget, han ikke kunne komme godt ud af - og så i øvrigt brændte et par gigantiske muligheder for at fordoble værdien af sin egen fødselsdagsgave.

Samtidig skal det med, at Hölscher forhåbentlig ikke har skrevet under på en kontrakt, der aflønner ham for antallet af tilbagelagte kilometer. Han er - i hvert fald i den nuværende fysiske forfatning - i allerhøjeste grad det, man kan kalde bevægelsesøkonom.