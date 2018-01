Den er god nok: Ted ville hente Coutinho

- Hvad var det, han blev solgt for forleden? 160 millioner euro? Sjovt at tænke på. Når jeg bliver mindet om det, kan jeg godt huske, hvad der skete, men jeg havde faktisk glemt alt om det, fordi jeg kun husker de handler, der gik igennem og gik godt, fortæller Ted van Leeuwen, inden han viser korrespondancen fra dengang frem og løfter sløret for sammenhængen.

Inter ville af med ham

Han var tilbage i 2010 sportsdirektør i den hollandske klub Vitesse, og han havde via sine italienske forbindelser hørt, at Coutinho havde problemer i Inter. Han spillede ikke, og klubben havde ingen planer om at bruge ham.

- Jeg havde set ham i en U17-landskamp mellem Brasilien og Schweiz og kunne lide det, jeg så, så jeg tog chancen og kontaktede Inter via en agent, fortæller Ted van Leeuwen, der nåede så langt som at komme til møde med Inters ledelse i Italien - her fik han dog at vide, at klubben allerede havde indgået en lejeaftale med Coutinhos tidligere klub Vasco da Gama hjemme i Brasilien.

Siden kom Coutinho tilbage til Inter, blev igen lejet ud, til Espanyol, blev solgt til Liverpool, der som bekendt forleden solgte den nu 25-årige brasilianer til Barcelona for 160 millioner euro.

Vel at mærke uden at Ted van Leeuwen denne gang havde forsøgt at blande sig...