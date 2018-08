Defensiv forstærkning til EfB

For første gang i næsten to år henter EfB en dansk spiller til klubben.

Det bliver den 21-årige midterforsvarer Kristian Riis fra FC Midtjylland, som klubben har lejet i resten af denne sæson.

Kristian Riis fik første del af sin fodboldopdragelse i Haderslev og SønderjyskE, men tog allerede som 15-årig til FC Midtjylland, hvor han blev rykket op i førsteholdstruppen som 19-årig i 2016.

Han debuterede i superligaen for FC Midtjylland i juli samme år, men han formåede aldrig at tilspille sig en fast plads på holdet og blev i sidste sæson lejet ud til Vendsyssel. Her spillede han 23 kampe og var med til at sikre nordjyderne oprykning til superligaen.

Med Kristian Riis får EfB skærpet konkurrencen i midterforsvaret, hvor klubben i forvejen råder over Markus Halsti, Agus Garcia og Jeppe Brinch.

Vi følger op på historien med flere detaljer senere på dagen...