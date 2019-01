Grunden til, at gulvet skinner, er ikke, at det er blankpoleret som på et deluxe-hotel. Nej, gulvet skinner, fordi der ligger et par millimeter vand, som de spillere, der ikke var i spillertruppen onsdag, kunne soppe lidt rundt i. "Skyboksen" er ikke bygget til disse mængder regn. Foto: Jonas Brønd Nielsen