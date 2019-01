Budu er færdig i EfB

Esbjerg fB og Budu Zivzivadze ophæver kontrakten, som oprindeligt stod til at udløbe 30. juni 2019. Den georgiske angriber søger mod at fortsætte karrieren i hjemlandet.

Budu Zivzivadze nåede aldrig sit potentiale i EfB siden han ankom til Esbjerg tilbage i januar 2017, hvor spilletiden har været knap for angriberen. Derfor er EfB og Budu blevet enige om, at ophæve kontrakten. Georgieren spillede 14 kampe i den blå-hvide trøje og scorede kun et enkelt mål. Det var til gengæld historisk, for det var målet til 3-2 i kampen i Horsens, da EfB rykkede ned i foråret 2017.

- Budu opnåede desværre ikke helt det, han og EfB håbede på i klubben, men han har været et positivt bekendtskab og er både professionel og en flink fyr, der altid passer sin træning til fulde. Han har som bekendt været udlejet til Dinamo Tbilisi i efteråret, hvor han viste sit potentiale med en masse mål til følge og sidenhen har han fået en rolle på det georgiske landshold. Vi ønsker ham alt held og lykke fremadrettet, fortæller EfB-sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen.