Bookmaker: Nu er Silkeborg storfavorit mod EfB

ODDS: Chancevurderingen var næsten helt lige mellem EfB og Silkeborg IF, inden den første playoff-kamp mellem holdene blev spillet i Silkeborg i torsdags.

Men midtjydernes 1-0-sejr har gjort dem til storfavoritter til en samlet sejr inden kamp to spilles søndag i Esbjerg.

Før den første kamp var der odds 1.75 på en samlet SIF-sejr, mens en EfB-oprykning gav odds 1.95. Nu er oddsene justeret gevaldigt, så en samlet SIF-sejr blot står til odds 1.26, mens EfB nu giver odds 3.60.

Det er især reglen om udebanemål, der forringer EfB's chancer for at sende Silkeborg IF i 1. division, og oddssætterne fra Danske Spil er ret overbeviste om, at Silkeborg får scoret i Esbjerg, så EfB skal op at lave mindst tre mål for at gå videre. En Silkeborg-scoring står i odds 1.30, mens der er 3.20 på, at gæsterne ikke scorer.

Skal man tro oddsene, er det derfor svære betingelser, vestjyderne er oppe imod, men vi kan da lige minde om, at alt er helt lige, hvis EfB blot vinder 1-0 efter den ordinære spilletid. En vestjysk 1-0-sejr står i odds 9.20.