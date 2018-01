Ben Aziz Zagre får et halvt år

Egentlig skulle 20-årige Bern Aziz Zagre fra Burkina Faso først endeligt have vist sit værd i søndagens træningskamp mod Kolding, men efter at have kigget ham an i 14 dage har EfB-ledelsen valgt allerede før den kamp at give ham en lejeaftale i det næste halve år.

- Det er ikke en spiller til startopstillingen, men det er en spiller, der kan udvikle sig, og det er den slags spillere, vi skal bruge i EfB, siger træner John Lammers, der er begejstret for Zagres fart, men erkender, at han taktisk og teknisk har meget at lære.

Allerede søndag får han mulighed for at vise, hvad han kan, når han starter som makker til Agus Garcia i midterforsvaret i årets første træningskamp hjemme mod Kolding IF.

EfB spiller i alt seks træningskampe inden forårspremieren mod Skive den 4. marts - de to af dem på træningslejren i Spanien fra 12. til 23. februar - og det er påfaldende, at tre af de fire hjemlige træningsmodstandere, Kolding, Ringkøbing og Marienlyst, alle er fra 2. division, mens der kun er planlagt én kamp mod et højere rangerende hold, Horsens. EfB's konkurrenter i toppen af 1. division, Vendsyssel og Vejle, har til sammenligning spillet mod eksempelvis FC Midtjylland og FC København.