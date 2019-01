Back forlænger aftalen med EfB

ESBJERG: Rækken af kontraktforlængelser med stamspillere i EfB blev lige lidt længere fredag.

Klubben har forlænget aftalen med venstreback Jesper Lauridsen, så den nu løber til sommeren 2022.

- Vi synes, Jesper Lauridsen har vist os et højt niveau og har været ekstrem driftssikker. Jesper er vellidt i hele truppen og har nogle værdier både som spiller og menneske, der passer rigtig godt ind i EfB, hvor han har udviklet sig til en af lederne på holdet, så det er en forlængelse, vi er rigtig tilfredse med, siger EfB-sportschef Jimmi Nagel i en pressemeddelelse.

Jesper Lauridsen er den eneste EfB'er, der i denne sæson har spillet fuld tid i både superligaen og pokalturneringen.

Udover at være solid og påpasselig i defensiven har Jesper Lauridsen lagt op til ikke færre end syv scoringer i denne sæson.

- Han har haft stor betydning for vores succes i efteråret, hvor han som nævnt har lavet syv assist, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende. Samtidig kan man altid regne Jesper for en disciplineret og solid defensiv indsats. Derudover bidrager han meget til de unge på holdet, siger sportschef Jimmi Nagel.

27-årige Jesper Lauridsen kom til EfB fra FC Midtjylland i vinterpausen 2015/16.

Han var med til at rykke ned med EfB, men han var også en af de spillere, der bed tænderne sammen og var med til at spille EfB tilbage i superligaen i første forsøg.