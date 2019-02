Austin slipper for karantæne

ESBJERG: EfB's Rodolph Austin får ikke karantæne for den episode i kampen mod AGF, hvor han ramte Jakob Ankersen med en albue.

Ifølge bold.dk er sagen nu lukket.

- Da hændelsen alene vurderes til at skulle have medført en advarsel, har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet, at der ikke er grundlag for at behandle episoden yderligere, siger Fodboldens Disciplinærinstans om situationen, der var blevet indberettet af en videoobservatør.

Austin er derfor med, når EfB søndag får besøg af jamaicanerens tidligere klub, Brøndby.