Ydelser til børnefamilier

Læserbrev: Regeringen har hævet ydelserne til de børnefamilier, der lever i relativ fattigdom. Det er et tiltag, som jeg er rigtig glad for. Det er et midlertidigt tilskud til familierne, indtil vi får anbefalingerne fra den nedsatte ydelseskommission. Det er dog også et område med flere dilemmaer, hvor modtagerne er mennesker, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller som er på integrationsydelse.

Det handler først og fremmest om at hjælpe i familier, hvor børn lider store afsavn. Det handler om at give lidt luft i budgettet til enlige forsørgere, ofte syge mennesker, som ikke kan flytte sig ud af kontanthjælpsloftet.

Det handler også om manglende kvalitet i integrationen af de mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge. 65 pct. af modtagerne af det midlertidige tilskud er af ikke- vestlig oprindelse. Tallene for denne gruppe er bekymrende. Efter tre år i Danmark er kun 18 pct. af kvinderne i beskæftigelse - for mændene er tallet lidt over 50 pct. Vi skal blive langt bedre til at få mennesker med flygtningebaggrund i beskæftigelse. Der skal være en pligt til beskæftigelse. Vi skal efter min mening nemlig ikke bare sætte ydelserne op, men også stille krav.