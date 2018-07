Voldtægtssag. Bindslev gør sig til politisk folkedomstol

Replik: Folketingskandidat for Nye Borgerlige kriminalassistent Benny Bindslev tager igen i et indlæg 26.7. en konkret afgjort voldtægtssag, hvor et barn måske blev voldtaget, til genstand for, hvordan han mener, sagen burde have været afgjort ved Østre Landsret.

Samtidig giver han udtryk for, at han respekterer magtens tredeling og domstolenes uafhængighed.

Din argumentation hænger ikke sammen Benny Bindslev.

Uanset, hvor grim sagen ser ud, så har Østre Landsret med juridiske dommere og lægdommere frikendt den tiltalte på grund af tvivlende beviser.

Enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, og der må ved rettens bedømmelse have været rimelig tvivl, siden man frikender.

Men det respekterer Benny Bindslev ikke, men gør sig til politisk folkedomstol på afgørelsen i en konkret sag.

Det er hverken dig eller dine kolleger, der skal straffe, og man må forvente, at I i jeres efterforskning kan holde hovedet koldt.

Det ville være bedre, hvis vi snart kunne få en klar adskillelse mellem politi og anklagemyndighed, for der spores efterhånden en vis interesse i fra politifolk at få indflydelse på strafniveauet.

Sidst en færdselsbetjent, der vil have meget højere bødestraffe.

Jeg håber ikke, at der er ved at udvikle sig en magtfuldkommen kultur i politiets rækker, for så er kimen da lagt til udvikling af politistatsmetoder.

Politiet har aldrig tidligere haft så store beføjelser som i de senere år på grund af terror og bandekriminalitet. Og det er også nødvendigt. Men det kræver stor selvdisciplin.

Af og til hører man begrebet politivold som et politisk slagord.

Politivold findes ikke i en retsstat, men der er af og til desværre politifolk, der misbruger deres magt, så de dømmes for vold.