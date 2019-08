Læserbrev: Det flotte og interessante museum giver hovedbrud. Den oprindelige tilladelse er desværre ikke gennemtænkt, stort fokus på historiske minder, en verdenskendt arkitekt og en alt for lille mulighed for at besøge stedet, en bil pr. cirka to gæster!

Naboerne har under byggeriet og efter færdiggørelsen store gener af den nye nabo.

- Kørsel til og fra den midlertidige parkeringsplads på Gl. Mælkevej med støv og støj og ikke mindst rystelser i husene, når de store busser passerer forbi. Ulovlig parkering foregår løbende, også ad den lille grusvej bl.a. for at holde i skygge - en opgave for politiet.

- Indkigs problemer og støj fra folkevandringer både på grusvejen og ad den såkaldte trampesti - der nu er forvandlet til et bredt åbent sår i landskabet.

- Støj og uro fra de mange gæsters færdsel omkring museet. Vestenvinden bærer gæsternes tale uafbrudt ned til sommerhusene og deres gæster. Seneste plage er hundeglam i timevis fra de efterladte hunde.

- Naturforandringerne er voldsomme. Fra at bo i et fredeligt område med vild natur omkring sig (harer, råvildt, markfirben, hugorme, rigt fugleliv) befinder vi os i noget der ligner en gold krigszone.

Varde kommune og Varde Museum har ansvaret og magten. Skal vi køres ned af den kampvogn?

Løsningen at placere parkeringspladsen lidt ned ad Tane Hedevej giver lidt øget afstand, koster lidt mere, men den er fremtidssikret og generer ingen. Eksempelvis giver et lille minitog mellem museum og p-plads i højsæsonen mulighed for en udvidet oplevelse.