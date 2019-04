Vindmøller: Lyt til de unge

For to uger siden pjækkede jeg, for at klimastrejke foran Tønder Rådhus. Her mødte jeg Bo Jessen fra teknisk udvalg, der fortalte om kommunens vindmølleplan, men borgerne er imod. Onsdag deltog jeg i et vindmøllemøde i Rejsby. Igen var der borgere, der var imod. Det handlede om penge - for mig handler det om klima. Jeg er borger i Tønder kommune, og har haft heste hele mit liv. Her vil jeg også gerne bo, når jeg har taget en uddannelse, for her er græs og billige huse. Jeg vil gerne opfordre kommunalbestyrelsen til klimakamp. Gør det attraktivt at bo her, skab historien om at Tønder vil klimaet, verden og hinanden. Lyt til unge, ikke til de gamle. At vindmøller støjer og er grimme, det er en holdning. Fakta er at klimaet forandres, mennesker dør, fordi vejret bliver voldsommere, og fakta er at vi skal bruge meget mere grøn energi, når biler og varme skal køre på el. Påtag jer det ansvar I har som politikere. Lyt til de unge, der gerne vil den grønne omstilling. Hjælp borgerne med at træffe de rigtige beslutninger. Gør kommunen grøn, ved at rejse de vindmøller der er plads til. Her er i forvejen en masse gamle møller. Når jeg kigger på en mølle, ser jeg noget smukt - den er tegn på, vi gør noget. Så lad os få flere store vindmøller. Måske de støjer, måske de er grimme - det ved vi ikke - men vi ved at verden har brug for grøn omstilling -det er fakta. Hvis jeg skal have tillid til demokratiet, skal I politikere have tillid til at FNs klimarapporter.