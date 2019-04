Læserbrev: Torsdag var det Dybbøldag. En dag, vi begge lægger mere vægt på end de fleste. For Peter med det tyskklingende efternavn Westermann, men som er født og opvokset i Danmark, skyldes det en stor kærlighed til historie. For Rasmus med det danskklingende efternavn Andresen, skyldes det, at han er vokset op i det danske mindretal i Tyskland.

Det er dog de færreste, der mindes Dybbøldag. Det er også ganske fint, det er trods alt 155 år siden, at skanserne blev stormet og den håbløse situation, Danmark havde rodet sig ud i, fandt sit klimaks. Og endnu vigtigere: Fjendskabet mellem Danmark og Tyskland har i mange årtier været erstattet af venskab og samarbejde, med den Europæiske Union som rammen. En union, der voksede frem i erkendelsen af, at nationalstaterne ville kunne blomstre i sikkerhed gennem samarbejde.

Det er nærmest trivielt at fastslå EU som et fredens projekt, men der skal også være et nyt og mere aktuelt projekt for EU i dag. Vi stiller begge op til Europa-Parlamentet - på hver vores side af den danske grænse. Nationalt for hhv. Die Grünen og Socialistisk Folkeparti. For os handler EU i dag om mere end fred og frihandel. Det handler om forpligtende samarbejde og ikke mindst om klimaet, som udgør den største trussel mod vores verden i dag. Naturen er en sag, der bør styrkes i EU.

Her har den danske regering med sit vildsvinehegn truffet et valg, der ikke alene skader naturen, men også samarbejdet over grænsen. Flensborg byråd kan nedlægge veto mod at bygge vildsvinehegnet gennem Kollund skov. Som byrådspolitiker i Flensborg har Rasmus opfordret til at gøre det. Vildsvinehegnet er populistisk symbolpolitik og ødelægger naturen. Fra den danske side af grænsen ærgrer Peter sig over at regeringen poster 79,5 mio. kroner i et projekt.

Da det kom til kampe ved Dybbøl i 1864, var det fordi den danske hærchef, general de Meza, forinden havde opgivet Dannevirke i den korrekte opfattelse, at stillingen ikke kunne holdes. Det blev han afskediget for. Regeringen kunne ikke leve med prestigetabet i tilbagetoget fra det mytiske grænseforsvar. Vi håber, at den nuværende regering vil indse, at vildsvinehegnet er mindst lige så håbløst.

Vi vil arbejde lokalt og europæisk for at styrke naturen og samarbejdet på tværs af grænsen. Det kræver, at man opgiver besættelsen af et Dannevirke.