Vi vil ha' skoler og virksomheder tættere sammen

Samarbejde: Der er et stort potentiale i, at naturfags- og matematiklærere i højere grad udnytter mulighederne for at koble deres fag med åben skole-aktiviteter i virksomhederne.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser nemlig, at når danske skoler samarbejder med eksterne parter, herunder virksomheder, så har 41 procent af forløbene været koblet til dansktimerne. Og kun i mindre omfang til naturfagene og matematik.

Under overskriften "Undervisningen er blevet mindre varieret" tog Folkeskolen.dk i december temperaturen på folkeskolereformen. Mediet konkluderede på baggrund af aktindsigt i rapporter fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Rambøll, at ønsket om at skabe en mere varieret skoledag var slået fejl. Selvom det netop var en af intentionerne med reformen, var konklusionen, at der ikke var "nogen udvikling i skolernes brug af den åbne skole," herunder øget skole-virksomhedssamarbejde.

Gennem Tektanken - netværk for skole-virksomhedssamarbejde - arbejder vi for at gøre det let og ligetil at variere skoledagen gennem åben skole-tilbud, så flere lærere kan udnytte mulighederne. Og de er mange. Ikke mindst nu hvor foreløbig tre brancheorganisationer er klar til at tage mod både lærere og elever på virksomheder i hele landet. DI-brancherne Fremstillingsindustrien og Træ- og Møbelindustrien samt Dansk Byggeri leverer et stort og stadig voksende udvalg af virksomheder over hele landet, så de tilgængelige forløb bliver flere og kommer tættere på. Og flere brancher kommer til.

Lærerne skal se det som en stående invitation og en unik mulighed for at leve op til folkeskolereformens krav om åben skole-forløb samtidig med, at de får en spændende, varieret og praksisnær undervisning. Det er åben skole, naturfaglig og matematisk faglighed og indblik i jobmuligheder for elever og lærere i samme cocktail.

Og det er vigtigt. Vi har som samfund brug for, at flere unge interesserer sig for it, håndværk og teknologi. Hvis ikke vi på alle fronter arbejder med at inspirere de unge til at gå i den retning, vil vi mangle dem i dansk erhvervsliv - det gør vi faktisk allerede. Det er derfor bekymrende, at flere brancher nu også melder om manglen på lærlinge. En rundspørge blandt landets erhvervsskoler, som Dansk Arbejdsgiverforening står bag, viser mangel på blandt andre industriteknikere, smedelærlinge og murere.

Men faktum er, de unge kan ikke vælge en uddannelse eller karriere, de aldrig har hørt om. Derfor håber vi på, at alle naturfaglige lærere i hele Danmark får øjnene op for de muligheder, der venter på dem i mange danske virksomheder.