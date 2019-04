Vi står midt i en ny kold krig

Krig: Den Kolde Krig opstod efter 2. Verdenskrigs slutning og varede i 45 år. Årsagen var et opgør mellem kommunist-socialismen og demokratierne.

Begrebet "koldkrig" er en gammel historie, for den spanske forfatter Don Juan Manuel beskrev i 1400-tallet de voldsomme konflikter, der var mellem kristendom og islam med, at en varm krig ender med død, mens kold krig hverken bringer fred eller ære mellem parterne.

Nu står vi tydeligvis over for en ny koldkrig, som er ved at blive varm mellem islam og alle andre religioner, for statsministeren afkortede sin påskeferie og hastede hjem for at holde pressemøde om de chokerende begivenheder på Sri Lanka. Han sagde, at vi må stå sammen om at bekæmpe voldelig ekstremisme og terror og ikke må lade frygten få overhånd! Jamen, vi bor da i Verdens fredeligste og gladeste land med det kristne kors i vores flag - vi behøver da ikke at frygte?

Hvorfor siger statsministeren nu dét? Jo, for ISIS kan i dag slå til overalt - og de gør det. Bare vent og se! Det behøver slet ikke at være bomber, blot en telefontrussel, giftpulver, og samfundet går i stå! Selv en million politifolk på alle gadehjørner kan ikke forhindre det.

Men statsministerens afsluttende bemærkninger afslørede, at den væsentligste vinkel på muslimsk terror ikke er gået helt op for alle i Vesten. Statsministerens slutreplik lød: "Det sande skel går mellem på den ene side vold og fanatisme og på den anden side fred og medmenneskelighed. Det vil jeg holde fast i, uanset om volden rammer kristne, muslimer, jøder eller ateister."

Hvorfor beklagede han ikke, at han og hans parti sammen med alle andre partier - undtagen Dansk Folkeparti - gennem snart 50 år har åbnet Danmarks dør for enorm kriminalitet og hærværk - samt gerninger ud fra Koranen - især angst, trusler, vold og drab?

Statsminister og øvrige politikere på Tinge: Er det ikke en overvejelse værd, om man helt forbød den såkaldte religion, den muslimske kultur, der formålsløst skaber død og ødelæggelse, fordi det er et formål og mål i sig selv at slå så mange "urene og vantro" mennesker ihjel som muligt? Hvilket i øvrigt forklarer, hvorfor man aldrig hører muslimer bebrejde deres trosfæller.

At den store muslimske befolkningsgruppe i Danmark nu kræver en særlig lovgivning til beskyttelse af Koranen, som er grundlag for muslimsk voldsudøvelse, bekræfter kun, at muslimer, som efterlever Koranens bud, er uden situationsfornemmelse. Kun en tåbe vil sige ja til egen udryddelse.