Vi skylder vores børn at handle, før det er for sent

Klima: I fredags klimastrejkede skoleelever og studerende i 26 danske byer. De var ikke alene. På verdensplan deltog børn og unge fra over 2.000 byer i mere end 100 lande.Det hele begyndte med Greta Thunberg i Sverige. Den efterhånden verdensberømte 16-årige svensker, som demonstrerede foran parlamentet i stedet for at troppe op i skolen.

Hun er blevet billedet på en ungdom, der ikke vil vente mere. Klima- og miljøforandringerne truer den verden, som hendes generation skal overtage fra min generation, og ingen gør nok for at stoppe dem. Vi kan ikke efterlade miljø- og klimakrisen til vores børn. Så er det for sent.

Jeg blev selv politisk aktiv, fordi jeg ikke syntes, at der blev passet ordentligt på naturen og miljøet.

I mange år havde jeg en sponsorhval, der hed Jens, og i gymnasiet boykottede jeg Frankrig, fordi de genoptog deres atomprøvesprængninger. Ligesom mange af mine klassekammerater havde jeg et badge på skoletasken med teksten: "Tænk globalt, handl lokalt." Det gælder stadig: Danmark kan gøre en forskel for verden.

Noget af det, vi skal gøre noget ved, er plastikforurening. Når jeg har været ude at handle, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at emballagen næsten fylder mere end de varer, jeg har købt. Juleaften skal du bruge en værktøjskasse for at få legetøjet vristet fri af pakkerne.

Hvert år ender op mod 15 ton plastik i havet. Det svarer til, at en lastbil tømmer et vognlæs i vandet. Hvert minut. Døgnet rundt. I det nordlige Stillehav er der en såkaldt plastik-ø på størrelse med Frankrig, Spanien og Tyskland tilsammen. Den består af colaflasker, sikkerhedshjelme, gamle gameboy-dele og mest af alt: mikroplast.

Måske har du set videoerne med hvaler, der er skyllet op på stranden med maven fuld af plastikposer? Herhjemme er der blevet fundet mikroplast i næsten hver fjerde sild og torsk.

I Danmark bruger vi 460 millioner bæreposer om året. Det er 85 poser hver. Vi køber mere end 100 millioner liter flaskevand. Og det bliver nok kun værre, hvis vi ikke begynder at passe bedre på vores drikkevand. Nogle af vandværkernes målinger viser for høje mængder sprøjtemidler i vandet.

Vi må løfte oprydningsarbejdet på strandene, forhøje afgifterne på plastikposer og gøre det forbudt at bruge sprøjtemidler på offentlige arealer.

Jeg tror på, at vi kan løse klima- og miljøkrisen, men kun med et helt andet ambitionsniveau, end vi oplever i dag.

Rigtig mange danskere gør deres for at leve mere klimavenligt. Jeg er fuld af respekt for hver og en. Men jeg vil ikke lade den enkelte stå med ansvaret for klimaforandringerne. Alle, som tager ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, fortjener en regering, som gør det samme.

Hvis Socialdemokratiet får opbakning til at danne regering efter næste valg, så bliver vores største enkeltstående investering en ny grøn fremtidsfond. Med 20 milliarder kroner i ryggen skal den finde nye løsninger og teknologier, som gør os i stand til at bremse og tilpasse os klima- og miljøforandringerne.

Vi foreslår at gøre Danmark fossilfrit i 2045. I dag er målet 2050. Ved at rykke målet frem, forpligtiger vi os til at gøre endnu mere. En god start ville være 500.000 grønne biler i 2030 og to ekstra havvindmølleparker ud over de tre, vi allerede har aftalt i Folketinget.

I årtier har den grønne omstilling været en dansk styrkeposition. Vi har f.eks. skabt vindmølleeventyret, verdensførende vandrensningsvirksomheder og fjernvarmenettet.

Nu mener nogen, at vi skal lade andre komme op foran og trække læsset. Så kan vi træde i deres fodspor og samle krummerne op. Er det virkelig det lederskab og ambitionsniveau, vi kan mønstre i Danmark i dag?

Vi skal ikke træde i andres fodspor. Vi skal sætte dem.