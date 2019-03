Vi skal skabe flere arbejdspladser med robotter

Robotter: Efter mange års modige investeringer har den danske robotindustri, udviklet sig til en national styrkeposition.

Den nationale robotindustri består af flere hundrede virksomheder. Der er særligt mange robotvirksomheder på Fyn og i og omkring Odense. Her er der på få år blevet skabt mere end 3.600 nye job. Samtidig har robotvirksomhederne indtaget en global rolle og eksporterede sidste år for 3.8 milliarder kroner - en stigning tæt på 50 procent på to år.

Ifølge DI vil markedet for robotter i 2025 være op til 500 milliarder dollar. Det marked skal danske robotvirksomheder have størst mulige del i. Det kan vi som samfund gøre på flere måder.

Vi skal først og fremmest skabe en national robotklynge, der kan udbygge robotindustriens potentiale. Vi skal sikre, at flere unge søger erhvervsuddannelser, der kan give job i robotvirksomheder kombineret med opkvalificering til de mennesker, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Men flere danske virksomheder kan også anvende robotter i produktionen. Robotter forbedrer produktiviteten, og skaber arbejdspladser. Men det handler også om, at det bedste udstillingsvindue er et velfungerende hjemmemarked. Det ved vi fra vindmøllebranchen. For der bliver skabt en positiv spiral, når udlandet kan se robotter skabe værdi herhjemme.

Danmark er lige uden for den globale top fem, når man ser på antal robotter i industrien. Men mange af de robotter, der produceres i Danmark, er som skabt til mindre og mellemstore virksomheder, fordi de er designet til at arbejde sammen med mennesker, lettere at anvende og billigere at indkøbe.

Derfor er vores forslag at se på om de nuværende afskrivningsregler er for strenge. Vi skal have fjernet enhver hindring for, at især mindre og mellemstore virksomheder kan investere i ny teknologi som robotter.

Med det gør vi to ting. Vi skaber bedre vilkår for jobskabelse i virksomhederne. Samtidig gør vi vores til, at robotvirksomheder kan bruge hjemmemarkedet som afsæt til at vinde nye markedsandele i verden.