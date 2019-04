Vi skal passe på hinanden

Læserbrev: "Jeg svigter mine patienter", siger en sygeplejerske i DR's programserie om sundhedsvæsenet. Hun er kun en, som er ved at knække sammen af stress. Patienter må vente på overbelagte stuer. Der kommer hele tiden nye patienter til.

Sygeplejersken fra DR er kun et eksempel blandt mange, som knokler. Personalet har samtidig deres private liv med forpligtelser.

Dagen starter med at skulle aflevere børn i underbemandede institutioner og sidde i kø. Nogle dage skal man skynde sig efter arbejdstid for at hente børn, før institutionerne lukker, og andre dage har man aften-, natte- eller weekendvagt.

Stress bliver en del af hverdagen for både voksne og børn. Voksne sygemeldes og børn får for lidt omsorg. Det bryder mennesker ned. Derfor skal vi som samfund passe bedre på hinanden. Det er urimeligt, at man tager en uddannelse og efter kort tid går og drømmer om at gå på pension, fordi ens arbejdsvilkår slider en op. Det er på høje tid, at vi indretter samfundet, så der bliver plads til det enkelte menneske. Vi skal lytte til hinanden. Indgå i et samarbejde mellem politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere for at få bedre vilkår både for familien og på arbejde.