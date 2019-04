Vi skal også være grønne i vindstille

Energi: Der er gode og mindre gode dage som energi-, forsynings- og klimaminister i Danmark. De gode dage er, når vi vedtager at opstille historisk meget havvind, og når vi sænker afgifter på grøn el for mange millioner

Vi har haft mange gode dage i min tid som minister, men fredag i sidste uge var desværre ikke en af dem. Her offentliggjorde Energistyrelsen sin foreløbige energistatistik, der vurderede, at CO2-udledningerne steg i 2018. Årsagen skal formentlig findes i den ekstraordinære sommer, vi havde i 2018. Vi husker alle, hvor varmt det var, men faktisk var det også tæt på vindstille i tre måneder.

Det betød, at vores mange vindmøller på land og til havs ikke producerede den mængde strøm, de ellers kan, og derfor måtte vi hente strøm fra andre kilder, og det var strøm, der desværre blev produceret på fossile brændsler. Det var ikke kun i Danmark, at elsystemet var udfordret; det var det i store dele af Europa og viser med al tydelighed, at vi ikke kun skal kæmpe for den grønne omstilling inden for landets grænser, hvis vi i 2050 skal nå vores mål om at være klimaneutrale.

Gennem EU har vi gang på gang vist, at vi ikke kun tager ansvar for den grønne omstilling mellem Gedser og Skagen, men i hele Europa - det har større effekt, men bidrager også til den grønne omstilling i Danmark. Jeg vil vove den påstand, at ingen tidligere dansk regering har opnået så meget i EU på klimafronten som den nuværende. Lad mig give et par eksempler:

Vi har presset på for at få leveret et europæisk el-marked, som sikrer, at vi også har strøm i stikkontakten, når det ikke blæser - og vi kan sælge strøm, når det blæser meget.

Da jeg startede som klimaminister, kostede en CO2-kvote i omegnen af syv euro; det var med andre ord rigtig billigt at producere elektricitet på kul. I Danmark var vi med til at tage initiativet til at reformere kvotemarkedet, og jeg kan med glæde konstatere, at prisen for en kvote i dag har rundet 26 euro. Det har gjort det næsten fem gange dyrere at forurene - og har dermed også gjort grøn energi endnu mere konkurrencedygtigt.

Et andet område er de lette køretøjer, hvor EU - igen med Danmark i spidsen - satte skrappe krav til CO2-reduktioner fra bilproducenter. Vi annoncerede de nye skrappe krav en mandag, og allerede dagen efter meddelte Volkswagen, at deres investeringsplan for grønne biler til 30 milliarder ikke længere slog til.

Snart vil vi også se effekten på CO2-tallene. Under denne regering har vi sat retningen mod at have mere end 100 procent grøn strøm i kontakterne i 2030, men vi vil stadig være afhængig af samhandel med vores nabolande. Vi kæmper faktisk for at få mere samhandel, så vi kan afsætte mere grøn vindmøllestrøm til vores nabolande: Vi har blandt andet besluttet at opføre Viking Link til Storbritannien, og vi har presset på for, at der ikke skal være begrænsninger på vores el-forbindelse til Tyskland.

Derfor er det vigtigt at have en klimaminister og en regering, der ikke bare er ambitiøs på Danmarks vegne, men på vegne af hele EU's befolkning. Vi skal sikre, at hele EU får samme målsætning som Danmark, at vi skal være helt klimaneutrale senest i 2050.