Vi skal have afskaffet de folkevalgtes særregler

På kant: Alle er lige, men nogen er bare lidt mere lige end andre.

Ovenstående citat stammer fra George Orwells bog "Kammerat Napoleon", og heri optræder et sæt regler, der skal hjælpe med at opretholde orden og sikre gode forhold blandt dyrene på den gård historien udspiller sig.

Men det kunne fuldstændig lige så vel omhandle de danske folketingspolitikere. For spørger man en af de folkevalgte, så vil de naturligvis sige, at de love og regler, som bliver vedtaget i folketinget gælder for alle, og at alle er lige. Men præcis som i Orwells bog, så er der bare nogen - politikerne - der er mere lige end alle os andre.

Ekstra Bladet har gennem de seneste dage sat fokus på det besynderlige faktum, at der på en lang række områder tilsyneladende gælder helt andre - og langt bedre - regler for folketingets medlemmer end for resten af folket.

Eksempelvis skal folk, der sygemeldes, udfylde et hav af formularer og bevise, de er syge, mens et folketingsmedlem blot kan ringe og melde sig syg.

Når politikerne er på barsel, får de et skattefrit tillæg og har langt bedre forhold end alle andre på barsel.

For slet ikke at tale om pensionsforholdene, hvor der også stadig er lang vej, før reglerne er tilrettet dem, der gælder for alle andre. Eksemplerne er desværre mange og groteske.

Der har været tilløb til at ændre på tingene, men sjovt nok er det svært at skaffe flertal for forslaget. Heldigvis nærmer der sig et folketingsvalg. Så det er nu, det er tid til at kræve oprydning i de mange privilegier for politikerne, der kun kan tilslutte sig forslaget.

Alt andet er hykleri, og noget der forhåbentlig omgående straffes af vælgerne.