Danmark har været privilegeret af et meget livligt miljø for elbil-entusiaster. Med verdens højeste registreringsafgift på konventionelle biler og en mangeårig total afgiftsfritagelse på elbiler, burde Danmark have en markant større flåde af elbiler end i dag. Det har vi ikke, og vi er langt overgået af Norge, hvor man ganske vist har kastet store statslige subsidier efter elbilerne, men hvor forskellene på afgiftssiden alligevel har været små. Derfor er tiden nu kommet til at trykke ekstra på speederen, så vi kan få 500.000 grønne biler ud på gaderne inden 2030. Indtil nu er det Norge, som har knækket koden og fået især mindre elbiler ud på vejene, mens det i Danmark især er de meget dyre, eldrevne prestigebiler, der er blevet solgt.

Så hvad er det, der gør, at vi i Danmark primært ser elbiler blive kørt af velstående mænd med veludviklet blærerøvsgen, mens man i Norge ser elbilen som et hverdagsfænomen? En af forklaringerne skal findes i, at Danmark ikke én, men to gange har været first-movers på elbiler - og at det begge gange har ledt til store skuffelser. Skuffelser som alle danskere har set og kan huske. Og når det for de fleste er en meget stor beslutning at anskaffe en bil, ja vel nok den næststørste investering efter valg af bolig, har de tidligere skuffelser betydet en hvis forsigtighed.

Første gang, Danmark tog livtag med fremtidens transportform var da opfinderen Thure Barsøe-Carnfeldt lancerede U36 Hope Whisper. Det var drømmen om en elbil med plads til en lille familie og det var prototypen på en smart by-bil, der kunne revolutionere bilmarkedet. Hvis altså ikke det var fordi testkører Steen Volmer Jensen faldt i søvn af udmattelse bag rattet ved præsentationen i Forum i København. Håbet brændte ud allerede efter 30 meter. Så berygtet var det fejlslagne tiltag, der ellers vidnede om dansk ingeniørkunsts vovemod, at komikerparret Frank Hvam og Casper Christensen dedikerede en hel spillefilm til elbilernes første fadæse.

Anden gang, Danmark gik allerforrest på elbiler var da den israelske superiværksætter Shai Agassi lancerede projektet BetterPlace i 2007. Ambitionerne var enorme og løsningen syntes lige så enkel, som den var genial. I stedet for langsommelige opladninger skulle man meget hurtigt kunne skifte batteri i en automatiseret batteriskiftestation. Og elbilerne skulle ikke produceres af BetterPlace selv, men i stedet leveres af de traditionelle bilproducenter. Et flot udstillingshal nord for København åbnede som det første sted i Europa, og danske beslutningstagere var med til åbningsfesten. Problemet var blot, at brødet blev slået for stort op, og selvom der kom omkring 2.000 Fluence-biler ud at køre på verdensplan, så var det lysår fra målsætningerne. Trods enorme kapitalindskud endte det i et økonomisk kollaps efter få års eksperimenter.

Er fremtiden for elbiler så helt sort i Danmark? Bestemt ikke. Men vi, der havde håbet at Danmark kunne have været verdensførende på elbiler - ligesom vi har været det på vindmøller - må sande, at Norge har været heldigere med timingen. De var lidt senere ude end os, men til gengæld ramte de bolden "lige i røven", som John Faxe ville sige det. Det betyder blandet andet, at Norge nu er det land i verden, hvor udviklingen med køb af elbiler har mest fart på.

De store bilproducenter er for længst slået ind på at udvikle fremtidens el- og hybridbiler til den almindelige forbruger. Dermed burde vejen være banet for en grøn omstilling af persontransporten, og det er glædeligt. Dog følger mange især den trendsættende amerikanske producent Tesla, som nok lider lidt af samme forbandelse som BetterPlace. For Tesla tjener ikke penge og har aldrig gjort det. Det er en virksomhed, der er utrolig god til at udvikle spændende nye teknologier, både når det gælder biler, batterier og rumraketter, men de har svært ved at producere ligeså omkostningseffektivt som deres konkurrenter blandt traditionelle bilproducenter. På et tidspunkt slipper investorernes tålmodighed måske op.

Læren for mig er, at timing også har været afgørende for nordmændenes succes og vores lidt langsomme acceleration som elbilnation. Lidt for mange danskere har brændt nallerne på eksperimenter. Men hvad skal vi så gøre? Først og fremmest skal vi et konkret og troværdigt mål, som giver elbilfabrikanterne tiltro til det danske marked og skaber gode ramme for danske familier, så de næste gang kan 'gå grønt', når de skal ud og købe bil. Vi vil i Socialdemokratiet gerne forpligte os på, at der skal køre 500.000 grønne biler på de danske veje i 2030 - hvilket så også inkluderer brint og hybridbiler. På samme måde må vi fremme elbilerne ved at forlænge den lave afgift på strøm til standerne, så det er billigt at lade, og også udskyde den planlagte registreringsafgift på elbiler, som ellers skulle komme næste år. Forhåbentlig kan vi sådan skabe tryghed om elbilerne og få næste bølge af familievenlige modeller med.

På samme måde skal man være sikker på, at man ikke pludselig mangler en ladestander, når man er ude og besøge familien langt hjemmefra. Staten skal her finansiere tilslutningsbidrag for nye, hurtige ladestandere, så der kan sættes turbo på udbredelsen af ladestandere, hvor elbiler kan lade nok på ti minutter til at køre 150-350 km. Til sidst foreslår vi også, at vi også skal tilskynde både virksomheder og offentlige institutioner til at hoppe med på de grønne biler. Kommunerne skal have et tilskud på 10.000 kr. til hver el- eller brintbil de køber, så de tilskyndes til at ændre deres bilflåde. På samme måde skal danske virksomheder have en skattefordel, når der købes grønne biler ind, i stil med modeller fra lande som Holland og Storbritannien For selvom Danmark endnu ikke er førende i elbiler, kan vi nemt fjerne nogle af de sten på vejen, som hindrer overgangen væk fra benzin- og dieselbiler. Vi skal aktivt arbejde for at skubbe på udviklingen, selvom overgangen til en mere miljø- og klimavenlig bilflåde nok kommer til at forløbe lidt mere roligt, end hvad vi engang forventede.