Vi risikerer at skabe en underklasse af uønskede husvilde

Boligpolitik: Fornylig luftede man i Fåborg bekymring over, at byen var attraktiv for "personer på overførselsindkomst". Der var flyttet ca. 100 sådanne personer til byen sidste år, og det var en økonomisk belastning, hed det.

I forbindelse med en debat om trægt salg af byggegrunde i det grønne område Tankefuld i Svendborgs udkant udtalte flere ejendomsmæglere, at det var vigtig,t der ikke blev bygget lejeboliger, for det skulle være et godt og homogent kvarter.

Sidste uge kom det frem. at man i Lollands Kommune overvejer at rive velholdte funktionsdygtige lejemål ned, da de tiltrak pensionister og andre på overførselsindkomst. I indslaget delte to ældre medborgere deres begejstring over deres dejlige lejlighed i ejendommen, og en vicevært viste en nyrenoveret, velholdt bolig frem.

Fornylig var jeg på et par dages ferie i den skønne natur i Thy og passerede flere byer med tydeligt præg af "Der var engang": Lukkede skoler, lukkede butikker og forfald i byer, der havde været prægtige, levende småbyer engang.

I min egen kommune, Svendborg, er der endnu en sparerunde i gang, og der bliver nu sat fart under byggemodningen af byggegrunde på havnen for at få ressourcestærke tilflyttere til midtbyen og kommunen.

Jeg undrer mig til stadighed over, hvorfor overførselsindkomst ikke en gang for alle bliver omlagt, så det er staten, der udbetaler alle folke- og invalidepensioner samt kontanthjælp og hjælpemiddeltilskud, så vore syge og ældre medborgere ikke oveni at være udenfor arbejdsmarkedet og for manges vedkommende mindre bemidlede end de fleste, også skal finde sig i at være uønskede borgere og føle sig til belastning i kommunerne eller overfor deres arbejdende naboer.

Man burde jo tænke omvendt: Lave flere gode lejeboliger i små attraktive enklaver i de mindre byer overalt på landet, så det var muligt for de pensionister, der måtte ønske sig en fredelig alderdom i grønne omgivelser, at få en god bolig udenfor de store byer.

Seniorfællesskaber er i stigende efterspørgsel og kunne være det gode tilbud for den ensomme bybo i boligblokken. På den måde kunne man også frigøre lejeboliger til de unge uddannelsessøgende i de store studiebyer.

I Christiansfeld omdannes den gamle skole nænsomt til nye lejeboliger; den model kunne måske inspirere andre steder i landet, hvor masser af fine gamle bygninger lades tomme, indtil de lider nedrivningsdøden. Pensionisterne lægger jo også liv og penge i de mindre byer og kan være med til at holde butikker og busser kørende.

Men der er stadig stor økonomisk ulighed mellem pensionister, og vi skal passe på, vi ikke skaber en hel underklasse af uønskede husvilde på overførselsindkomst. Det er ikke rimeligt at stigmatisere ældre eller svage medborgere på den måde i et velfungerende velhavende land. Det kan vi ikke være bekendt.