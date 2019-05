Vi mangler modgiften mod ekstremismen

På kant: Donald Trumps valgsejr i 2016 var en advarsel til alle vestlige demokratier - også det danske: Pas på! For pludselig - uden at man venter det - kan en hadefuld populist dukke op og få magt og indflydelse.

Desværre ignorerede vi advarslen og blev siddende med hænderne i skødet. Og nu da både Nye Borgerlige og Stram Kurs har indtaget scenen, aner vi ikke, hvad vi skal stille op. Nogle politikere forsøger at tie ekstremismen ihjel. Andre bortforklarer den. Men ingen tager deres del af ansvaret. Måske fordi de er bange for, at det kan koste dem magten, måske fordi de ikke aner, hvad de skal stille op.

Også hos medierne hersker der rådvildhed. Mediecheferne melder hus forbi og nægter sig selv og alle os andre den nødvendige selvransagelse. Resultatet er, at vi stadig mangler gode svar på, hvordan medierne bedst beskytter demokratiet.

Endelig er der forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, som jo sidder inde med den viden, som demokratiet afhænger af. Selvom alle kan se, at denne viden ikke har nær den samme autoritet som tidligere, er det også her business as usual. Ofte luftes frustrationen over, at politikere og borgere er ligeglade med viden, men hvordan vidensinstitutionerne skal navigere i den situation, er endnu et åbent spørgsmål.

Måske slipper vi med skrækken ved dette valg. Men vi kan ikke vedblive at ignorere, at ekstremismen pludselig kan vokse sig stærk. Det så vi i USA, og hvis ikke vi udvikler en effektiv modgift, risikerer vi, at det også sker i Danmark.