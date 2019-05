Klima: Alle taler om klimaet. Få har fremlagt konkrete forslag til klimaforbedringer. Det handler om vindmøller eller forskning. Danmark skal nedbringe CO2-udslippet med ind til 95 pct. inden 2050. Samtidig stiger forbruget. De data-centre, som bl.a. Facebook bygger, øger Danmarks energiforbrug med 17 pct. og lægger beslag på to vindmølleparker. Situationen kalder på indsatser, som kan tages i brug nu.

I Partiet Klaus Riskær Pedersen er vi ikke glade for klimaafgifter. Skal de reducere forbruget, taler vi mindst om en fordobling af priserne. Danskernes lyst til at betale 100 kroner mere for flybilletten er jo nærmest en hån. Kan klimaafgifter ikke undgås, vil vi kanalisere pengene tilbage til forskning og konkrete klimaprojekter i de sektorer, de pålægges. Kun på den måde bevæger sektorerne sig fremad i det rigtige tempo.

Bedre udnyttelse af eksisterende teknologi kan nedbringe energiforbruget hurtigere og mere drastisk end afgifter. Når virksomheder som Arla og Danish Crown forpligter sig til mærkbare reduktioner, er det baseret på kalkuler over, hvad udnyttelse af eksisterende teknologi kan drives til. Vi ønsker, at alle offentlige institutioner skal optimeres på samme måde. Et skøn lyder, at det offentlige energiforbrug kan nedbringes med indtil 20 pct. Det er ikke en gang særligt dyrt, og kan være tjent ind på kort tid.

Eksisterende teknologi er også tilgængelig til at opstille lade-standere til el-biler og bio-gasstandere til lastbiler. Det er utroligt, at dén infrastruktur ikke er på plads endnu. Om kort tid vælter det ud med el-biler til folket. Infrastrukturen skal udfoldes, så det ikke er manglen på optankningsmuligheder, der forhindrer omstillingen til el og gas. Vi mener, den opgave skal pålægges tankstationerne. Vi vil ikke røre bilafgifterne. De skal bruges til andre investeringer. For eksempel til udvinding af biobrændsel fra landbrugets spildprodukter og husholdningsaffald. Danmark kan blive storeksportør af klimavenligt brændstof til skibs-, fly- og lastbiltrafikken. Den del af dansk økonomi står for over halvdelen af CO2-udledningen. Også på andre områder har vi teknologi, som ligger lige under overfladen, eller sygner ubemærket hen i skyggen af vindmøller. De frontløbere, som allerede findes, skal kortlægges og understøttes.

Den nødvendige omstilling af landbruget vil vi sikre ved statslig overtagelse af landbrugets gæld. Meget af gælden er nødlidende og belaster bankerne. Landbruget skal tilbydes billige lån, som frigiver likviditet til klimaforbedringer - skønsmæssigt 3-5 mia. årligt. For at være med i ordningen, skal den enkelte landmand forpligtes til at opfylde konkrete klima- og miljøkrav, som forhandles på plads med landbrugets parter. Da vi ønsker flere, mindre landbrug, suppleres med en innovationspulje, som kan yde billige lån til nye landmænd og lette generationsskiftet i sektoren. Efter omlægningen forventes staten at modtage et provenu i form af renter og bidrag. Med denne pakke kan landbruget være omstillet langt hurtigere end det officielle mål i 2050.

Naturligvis skal forskningsindsatsen også styrkes - meget væsentligt endda. Den nuværende ene milliard slår ikke til. Men vi skal ikke stirre os blinde på fremtiden, når eksisterende muligheder kan udnyttes meget bedre. Det er relativt billigt, det er for hånden, det er målbart.