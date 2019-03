Vi har fået nok af centralisering

På kant: Politikere er - heldigvis og naturligvis - bedre til at opfange holdninger blandt danskerne, end embedsmændene er. Avisen Danmark har spurgt fem partier fra begge sider af Folketinget om deres holdning til centralisering. Alle fem er enige om, at centralisering giver mindre tryghed, nærhed og tilfredshed hos borgerne. Og de har ret. Spørgsmålet drejede sig om politireformen og det beklagelige faktum, at danskerne har fået alt for langt til nærmeste politi. Alle fem partier lover at gøre noget ved det.

Men lad os nu se, hvad der sker. I den videre proces vil de blive mødt af modstand fra Slotsholmens embedsmænds evige mantra, at stort er godt, og småt er skidt. Når det sker, glemmer politikerne alt for ofte, at de er valgt til at bestemme. For tænk nu, hvis embedsmændene har ret, og de senere kan påvise, at de advarede, og politikerne overhørte advarslerne?

Jeg har ledt, men endnu ikke fundet hverken bevis eller dokumentation for, at de seneste mange års centraliseringsreformer har fået de lovede og forventede resultater. Tværtimod. De har skævvredet landet i en sådan grad, at kløften mellem danskerne og deres politikere er blevet så stor, at vores demokrati er ved at komme i fare.

Det er på tide, at vores politikere lytter til dem selv og til de danskere, der har valgt dem. Start gerne med at decentralisere politireformen og gå så videre til sygehusreformen, kommunalreformen, de statsligt betalte medier og en lang række andre ikke navngivne centraliseringer, der har trukket vores land skævt og fremmedgjort staten for de to tredjedele af danskerne, der lever udenfor hovedstadsområdet.