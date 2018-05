Vi har brug for politikere med visioner - ikke nogen, der går efter breaking news og meningsmålinger

Politikerlede: Med lov skal land bygges. Et yderst fornuftigt princip, som skal sikre, at statsmagten behandler sine borgere lige og retfærdigt, samt at borgerne indbyrdes agerer efter et fastsat regelsæt, f.eks. i forbindelse med handel og ejendomsret.

Men lovgivning kan også misbruges. Dels bevist, hvor man vil tvinge noget igennem. Diktatorens eller flertallets ret. Dels ved at gøre den så kompliceret og uforståelig for den bredde befolkning, at ingen forstår den. Skattelovgivningen for eksempel.

Den bevidste lovgivning handler primært om adfærdsregulerende forhold. Du må ikke ryge, drikke, bruge narkotika, burkaforbud, komme med forskellige ytringer (racismeparagraffen) m.v. Noget af denne lovgivning bygger på decideret forbud, men den måske allerfarligste er den indirekte, som ikke bygger på en fælles forståelse. Måske med flertallets ret. Men gennemføres under dække af anden lovgivning. Hovedsagelig skatte- og afgiftsloven.

Den uforståelige og komplicerede lovgivning giver kun mening for domstole, jurister og økonomer. Ondskabsfuldt kan man kalde det for aktiverings- og beskæftigelsesterapi for denne gruppe. Problemet er bare, at den også er fordyrende. Hvilket gør at mange sager ikke bliver prøvet, man ikke har råd. Det kan derfor nemt gå hen og blive pengenes magt.

Regelforenkling, et ord brugt mange gange, specielt ved festlige lejligheder, af diverse statsministre. Men aldrig gennemført i virkeligheden. Jo en Djøf'er kan måske finde eksempler på love og forordninger der er blevet fjernet, men de er bare blevet erstattet af ti nye.

Verden er kompliceret. Derfor er der behov for alle disse love og regler. Eller hvad med den sunde fornuft? Er den på vej væk for at blive erstattet af paragraffer? Forsøger vi at gøre alle lige, tage højde for alting, i stedet for at tage udgangspunkt i, hvad der kan opfattes som rimeligt og fornuftigt?

Kan dette fortsætte? Det tror jeg ikke. Når der ikke længere er forståelse for paragrafferne, vil man heller ikke gøre noget for at overholde dem. Kontrollen må skærpes for at få den "dumme" befolkning til at forstå paragraffernes klogskab eller i hvert tilfælde efterleve dem, og der opstår en kløft mellem dem og os. Det handler ikke alene om etnicitet, by og udkant, men mellem selve systemet og folket.

Man bliver apatisk overfor systemet, modarbejder lovgivningen, bliver krævende, fokuserer på hvad er min ret og glemmer alt om, hvad er min pligt.

Konflikterne øges, systemet risikerer at bryde sammen.

Hvordan stopper man denne dødsspiral? Ved at lære folket at tage ansvar, både når det gælder samfundet og en selv. Ved at gøre systemet mere nærværende. Decentraliser beslutningsprocessen, når det gælder de borgernære ting.

Der er de sidste mange år blevet centraliseret ud fra tesen om ensrettethed og effektivitet. Det har sikkert været rigtigt på mange områder, men det har også flyttet ejerskabet og hermed forståelsen væk fra tingene lokalt. Danmark er et lille land. På mange felter må der ikke være forskel på et bo i København eller i Vestjylland. Ting som i dag stort set også er lovreguleret af Folketinget. Men opgaverne er lagt ud i regioner og kommuner. Der er kommet et misforhold mellem ansvar og kompetence.

Alle med en smule forstand på ledelse ved, at det er et misfoster. Det gælder også for folkestyret.

Der er behov for en timeout. I stedet for lappeløsninger som udflytninger m.v., skal der diskuteres opgaver. Centrale og decentrale og den politiske folkevalgte struktur, skal tilpasses derefter.

Folket skal vælge de rigtige politikere. Politikere, som har visioner og mod til at gå efter dem. Ikke bare politikere, som tænker på den næste Breaking News i det daglige mediecirkus og hvor den vigtigste information er den seneste meningsmåling.

Medierne har også et kæmpe ansvar. Politik er ikke bare head-lines, Twitter og skandaler. Måske det sælger lige nu og her, men på sigt skaber det ligegyldighed. Det er kun de multinationale medievirksomheder, der kan leve af det, altså ligegyldighed. Vi skal have oplysning, fakta og analyser. Det vil give et sundt og bæredygtigt samfund.